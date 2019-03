Inghilterra | il Ct Southgate denuncia cori razzisti contro Sterling e Rose

calcioweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2019) Il commissario tecnico dell’, Gareth, hato, durante la partitail Montenegro di ieri sera, valida per le qualificazioni ad Euro 2020. I tifosi montenegrini avrebbero rivolto spiacevoliai due giocatori di colore. Il selezionatore inglese commenta così l’episodio ai microfoni di ITV Sport: “Ho sentito chiaramente quei, non c’è nessun dubbio che sia successo. Lo segnaleremo alle autorità competenti, non è accettabile una cosa del genere. Non ho parlato con, non siamo sicuri sia stato oggetto anche lui didi quel tipo. Qualunque cosa sia successa, la riferiremo“.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo, il CtCalcioWeb.

CalcioWeb : #Inghilterra, il Ct #Southgate denuncia #corirazzisti contro #Sterling e #Rose - igolmar : RT @GoalItalia: #Inghilterra vittima di insulti razzisti ?? La denuncia di Southgate e Sterling: 'Inaccettabile, imparate l'educazione'… - NandoPiscopo1 : RT @GoalItalia: #Inghilterra vittima di insulti razzisti ?? La denuncia di Southgate e Sterling: 'Inaccettabile, imparate l'educazione'… -