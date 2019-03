Infortunio Ronaldo | ecco il responso del primo bollettino medico

Infortunio Cristiano Ronaldo : lieve lesione ai flessori della coscia destra. Sospiro di sollievo per la Juventus : Cristiano Ronaldo si è sottoposto a degli esami medici a Lisbona dopo l’Infortunio subito ieri sera durante Portogallo-Serbia, match valido per le qualificazioni agli Europei 2020. CR7 aveva abbandonato il campo al 28′ per apparenti problemi muscolari e gli esami effettuati in Patria lo hanno confermato come ha ribadito la Juventus tramite un comunicato stampa: si parla di “una lesione di apparente modesta entità ai flessori ...

Azioni Juve e Infortunio a Cristiano Ronaldo : andamento su Borsa Italiana oggi è CR7-dipendente : Tornando alla cronaca della giornata, man mano che i timori per le condizioni di salute di CR7 hanno iniziato ad allentarsi, anche le vendite sono calate e, alla fine, la quotazione Juventus è ...

Cristiano Ronaldo - Infortunio con il Portogallo : apprensione in vista dell’Ajax. E il titolo della Juventus va giù in Borsa : Un problema muscolare, la richiesta del cambio, l’uscita di scena. L’infortunio subìto in Portogallo-Serbia da Cristiano Ronaldo tiene con il fiato sospeso la Juventus, in vista dell’andata dei quarti di finale di Champions contro l’Ajax. Anche se il fuoriclasse bianconero non sembra preoccupato più di tanto dal problema alla coscia destra avuto dopo mezz’ora di gioco: “Sono tranquillo, so che starò bene in ...

