Incendio sulle alture liguri | carabinieri | fiamme originate da cavo elettrico rotto

Vasto Incendio sulle colline di Genova : case evacuate - scuole chiuse a Cogoleto : Un Vasto incendio sta bruciando le alture di Cogoleto, nel ponente di Genova , in località Capieso. Decine di famiglie sono state sfollate, mentre l’autostrada A10 Genova -Ventimiglia è stata chiusa in entrambe le direzioni nel tratto tra Varazze e Arenzano salvo poi essere riaperta in direzione Savona. L’ incendio , alimentato da raffiche di vento olt...

Incendio in un appartamento a Genova : morti due cani - si indaga sulle cause : Intorno a mezzogiorno di oggi da un appartamento in via Superiore Borghetto, a Genova, è iniziato ad uscire del fumo. La centrale operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato subito la squadra di Multedo ed in supporto la prima della centrale e il carro autoprotettori per la riserva d’aria. Per entrare nell’appartamento a piano terra i pompieri hanno tagliato le inferriate e forzato la finestra. Il fumo, originatosi in cucina aveva ...