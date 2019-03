Incendio Cogoleto | autostrada A 10 Genova riaperta

Liguria - Incendio a Cogoleto : chiusa la A10 - decine le famiglie evacuate : Quella appena trascorsa, per gli abitanti di Cogoleto, centro del ponente genovese, è stata una notte d'inferno. Ieri, intorno alle 23, sulle alture in località Capieso è divampato un incendio boschivo, alimentato anche dal forte vento che da ieri pomeriggio spazza la regione. Ora, la situazione è in via di miglioramento, ma nelle scorse ore si è dovuto provvedere ad evacuare una cinquantina di famiglie e si è dovuto chiudere un tratto ...

Incendio a Cogoleto - intrappolati sull'autostrada divorata dalle fiamme. Il video choc : Un tunnel per l'inferno. È impressionante il video , diventato virale, che riprende l' Incendio di Gogoleto , in provincia di Genova, dall' autostrada A10 . Nel tratto Varazze - Arenzano , poi chiuso ,...

Liguria - vasto Incendio a Cogoleto : case evacuate e scuole chiuse : Roma, 26 mar., askanews, - scuole di ogni ordine e grado chiuse nel comune di Cogoleto, nella città metropolitana di Genova, nell'estremo ponente, dopo il vasto incendio che si è sviluppato dalla ...

Genova - vasto Incendio a Cogoleto : “situazione drammatica nella notte” - “il vento soffiava a 100 km/h” : “Sulle cause prima di azzardare delle ipotesi bisognerà fare gli accertamenti del caso perché c’era anche molto vento questa notte. Siamo stati impegnati fino adesso a spegnere gli ultimi focolai, i Canadair sono appena andati via poi si indagherà con calma anche perché la situazione questa notte era veramente drammatica“, lo ha dichiarato all’Adnkronos il vicesindaco di Cogoleto, Marina Costa, in riferimento al vasto ...

Cogoleto - vasto Incendio sulle colline. Evacuate abitazioni - scuole chiuse Toti : «Temo sia doloso - pene severe» : Le fiamme nel comune del Ponente, in località Capieso. Il governatore della Regione: «pene severe per chi con le sue azioni mette a rischio natura e le vite umane»

Incendio a Cogoleto : due case bruciate e auto bloccate dalle fiamme in galleria sull’A10. Toti : “Ipotesi origine dolosa” : Un Incendio ha distrutto i boschi la collina di Cogoleto, comune ad ovest di Genova. Le fiamme, spinte dalle raffiche di forte vento delle ultime ore, si sono propagate dalle alture fino alle case sotto la collina e alla via Aurelia, arteria ligure fondamentale che costeggia il mare. Diversi abitanti sono stati evacuati a scopo precauzionale e accolti nei locali della scuola Don Milani, considerato che il sindaco Maurizio Cavelli ne ha ...

Vasto Incendio sulle colline di Genova : case evacuate - scuole chiuse a Cogoleto : Un Vasto incendio sta bruciando le alture di Cogoleto, nel ponente di Genova, in località Capieso. Decine di famiglie sono state sfollate, mentre l’autostrada A10 Genova-Ventimiglia è stata chiusa in entrambe le direzioni nel tratto tra Varazze e Arenzano salvo poi essere riaperta in direzione Savona. L’incendio, alimentato da raffiche di vento olt...

Incendio a Cogoleto - fiamme in autostrada. Decine di evacuati e scuole chiuse. FOTO : Incendio a Cogoleto, fiamme in autostrada. Decine di evacuati e scuole chiuse. FOTO Le fiamme sono divampate nella tarda serata di lunedì e si sono diffuse grazie al forte vento sulle alture in località Capieso, nel ponente di Genova. Sfollate una settantina di persone. La situazione ora è migliorata, fuoco attivo solo in alcune ...

Genova - Incendio nella notte a Cogoleto : notte di paura a Cogoleto, piccolo comune della città metropolitana di Genova noto per aver dato i natali a Cristoforo Colombo. Intorno alle ore 23 di ieri sera è divampato uno spaventoso incendio boschivo che, spinto da forti raffiche di vento, ha bruciato 12 ettari di bosco in poche ore. Le fiamme sono arrivate a ridosso delle case, costringendo i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile a disporre l'evacuazione di diverse ...

Incendio a Cogoleto/ Testimone racconta : 'Preso dal terrore ho salvato mia mamma' : Incendio a Cogoleto, case evacuate, scuole chiuse e A10 interrotta. Il racconto choc di un Testimone: "Ho salvato mia mamma preso dal terrore"

Incendio a Cogoleto - Genova - oggi : il video dall'autostrada a10 - : Le immagini del rogo divampato sulle alture in località Capieso , postate su Instagram da Gabriele Galli, un automobilista, mostrano come il fuoco sia arrivato a lambire le carreggiate. E l'uomo si ...

Incendio a Cogoleto : fiamme in autostrada - chiuso tratto A 10 | : Le fiamme sono divampate intorno alle 23 nel comune del ponente genovese e si sono alimentate grazie al forte vento. Il fuoco è ancora attivo in alcune aree, ma la situazione sembra migliorata. Scuole ...