Incendi | un rogo al giorno nel 2019 Record a Genova con piogge dimezzate | caldo e vento

Rogo Tmb Roma - si indaga per Incendio colposo : Roma, 25 mar. (Adnkronos) - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine sull’incendio divampato ieri sera al Tmb di Rocca Cencia a Roma. L’ipotesi di reato è incendio colposo. Il pm titolare del fascicolo è Carlo Villani che ieri ha effettuato un primo sopralluogo. A piazzale Clodio contin

Rogo all'impianto di rifiuti a Roma : la Procura indaga per Incendio colposo : La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all'incendio del Tmb di Rocca Cencia avvenuto nella tarda serata di domenica Nel fascicolo si ipotizza, al momento, il reato di incendio colposo. In nottata il pm Carlo Villani si è recato nell'impianto per effettuare un primo sopralluogo.A piazzale Clodio è avviata da tempo una indagine sull'incendio al Tmb Salario avvenuto l'11 dicembre scorso. Anche in questo ...

Incendi in Liguria : rogo sopra Chiavari - in corso intervento dei pompieri : Un Incendio boschivo è divampato oggi nel Genovese, in località Case soprane, nel comune di Ne, sopra Chiavari: sul posto vigili del fuoco e volontari, dall’alto opera anche un elicottero. La scorsa settimana la Regione Liguria aveva dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli Incendi boschivi su tutto il territorio. L'articolo Incendi in Liguria: rogo sopra Chiavari, in corso intervento dei pompieri sembra essere il primo su Meteo ...

Incendi : nuovo rogo in boschi Pordenonese : AVIANO, PORDENONE,, 24 MAR - Un nuovo Incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi nella medesima zona boschiva nei pressi di Madonna del Monte di Aviano, Pordenone, interessata ieri dalle fiamme.

Incendi nel Pordenonese : nuovo rogo nei pressi di Madonna del Monte di Aviano : Un Incendio è divampato nelle scorse ore nell’area boschiva nei pressi di Madonna del Monte di Aviano (Pordenone) interessata ieri da un altro rogo: l’allarme è stato lanciato da automobilisti. Sul posto squadre dei vigili del fuoco di Pordenone e Maniago, agenti del Corpo forestale regionale della locale stazione e volontari delle squadre di Protezione civile dei comuni della pedemontana Pordenonese. L'articolo Incendi nel ...

Incendi - Oristano : spento il rogo a Santu Lussurgiu con l’intervento del Canadair : E’ stato domato con l’intervento a terra dei Vigili del Fuoco, Agenti del Corpo Forestale, Barracelli e il supporto dei Carabinieri l’Incendio che è divampato stamani a Santu Lussurgiu (Or), in località Sos Molinos. E’ stato necessario l’intervento del Canadair per avere ragione delle fiamme che, alimentate dal vento, avevano divorato diversi ettari di bosco e pascoli. I vigili del fuoco e i forestali hanno messo in ...

Incendi : Vicopisano - rogo circoscritto : PISA, 26 FEB - L'Incendio del Monte Serra a Vicopisano è definito "circoscritto" dai vigili del fuoco e stanno già operando sul posto anche i mezzi aerei per completare la fase di spegnimento e ...

Incendi in Toscana : rogo a Vicopisano circoscritto : L’Incendio sviluppatosi sul Monte Serra a Vicopisano è stato circoscritto dai vigili del fuoco. Sul posto anche i mezzi aerei per completare la fase di spegnimento e proseguire con le azioni di bonifica. Stanno operando due canadair, due elicotteri della Regione e si sta aspettando un terzo elicottero dei vigili del fuoco da Cecina (Livorno). L'articolo Incendi in Toscana: rogo a Vicopisano circoscritto sembra essere il primo su Meteo Web.

Brasile - Incendio al centro sportivo del Flamengo : 10 morti/ Ultime notizie video : rogo devastante - 3 feriti : incendio Flamengo, rogo nel centro sportivo del club brasiliano: 10 morti e ci sono feriti gravi. Il commento di Leonardo e la vicinanza della Chapecoense.