In Sicilia c' è una grande richiesta di esorcisti

Sicilia : emendamento all'Ars su quote rosa - 40% in giunte comunali : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) - "Le cosiddette quote rosa non mi piacciono, ma sono oggi indispensabili per colmare il gap che vede le donne poco presenti nelle aule consiliari e negli organi di governo delle città". Ad affermarlo è la deputata regionale Marianna Caronia che, insieme alle deputate El

Sicilia : Asael - 'Per fondi Ue servono piani di sviluppo sovracomunali' : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) - Un coordinamento dei vari strumenti di governance attualmente impegnati nel reperimento delle risorse europee e un piano integrato per lo sviluppo locale che sia riferibile a un'area sovracomunale. Sono queste alcune delle proposte formulate dall'Asael, associazione ch

Allerta Meteo : maltempo in Sicilia per una Goccia Fredda nel Maghreb - l’Anticiclone infuoca il Centro/Nord [MAPPE] : 1/23 ...

Una loggia massonica a Castelvetrano : tra i 27 arrestati l’ex presidente del parlamento Siciliano : La Provincia di Trapani e quel vizio nascosto degli inciuci attraverso la massoneria segreta e deviata. A oltre trent’anni dalla scoperta a Trapani di una loggia segreta, la Iside 2, dove furono trovati iscritti mafiosi e colletti bianchi, adesso la scoperta di un’altra super loggia massonica segreta, a Castelvetrano, nel cuore del potere mafioso i...

Corruzione : scoperta una loggia segreta in Sicilia - 27 arresti : Operazione dei carabinieri del comando provinciale di Trapani contro un vasto sistema corruttivo guidato una loggia segreta in grado di condizionare la politica. Sono 27 gli ordini di arresto chiesti dalla procura in esecuzione di una misura cautelare emessa dal Gip di Trapani, mentre altre 10 persone sono indagate a piede libero per numerosi reati contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia ...

Nicoletta Indelicato - la 25enne brutalmente uccisa in Sicilia da una coppia di fidanzati : è stata carbonizzata per una rivalità d’amore [GALLERY] : 1/9 ...

Montante - la relazione dell'Antimafia Sicilia : 'Legalità agitata come una scimitarra per tagliare le teste dei disobbedienti' : L'ex assessore all'Energia Nicolò Marino , che di professione fa il magistrato, va oltre: 'Lumia dava la veste politica e di copertura anche ragionevole o razionale a delle azioni che erano in palese ...

Prodotti a marchio DOP e IGP della Sicilia orientale : da Tokyo una delegazione per scoprirne i territori : L'evento è rivolto al mondo agricolo, alla stampa generalista e di settore. A moderare il convegno sarà Carmelo Frittitta , dirigente generale dell'Assessorato regionale alle risorse Agricole: "...

Thailandia o Sicilia : l'idea di una crociera alla cabina per i prossimi ponti di Pasqua e 1 maggio : L'offerta di questa agenzia di viaggi marittimi con sede a Parigi è molto varia, sia per quanto riguarda le destinazioni, sia per i tipi di vacanze organizzati su misura in tutto il mondo in ogni ...

Maltempo Sicilia - forte vento a Marsala : danneggiato il tetto di una chiesa : La copertura in lamiera di una chiesa è stata sradicata a causa del forte vento nel Trapanese. L’episodio è avvenuto a Marsala, in contrada Torrelunga Puleo, e ha riguardato la chiesa di Santa Maria delle Grazie al Puleo in cui una parte del tetto della struttura e’ volata, cadendo sulla piazza antistante. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia Municipale che hanno messo in sicurezza la zona anche togliendo i ...

Abusi sessuali su una ragazzina - sei in manette tra cui la madre : l'orrore in Sicilia : Una vicenda di degrado e disagio, con una giovanissima vittima di Abusi agghiaccianti. Gli arresti tra Menfi e Gibellina. Le...

Allerta Meteo Sicilia : venti di burrasca a Palermo - chiuse ville e giardini comunali : giardini e ville comunali off limits domani a Palermo. Secondo il bollettino della Protezione civile regionale, infatti, nel capoluogo Siciliano sono previsti “venti di burrasca forte con raffiche fino a tempesta lungo la Sicilia settentrionale”. L’Amministrazione comunale ha disposto, dunque, in via precauzionale la chiusura di ville e giardini comunali. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: venti di burrasca a Palermo, chiuse ...

Sicilia - arriva Zingaretti ma il Pd non cambia linea : alle comunali patto con pezzi di Forza Italia e liste di centrodestra : A Gela sosterranno l’ex candidato di Angelino Alfano, appoggiato dal coordinatore provinciale di Forza Italia. A Bagheria dovevano strappare la città al Movimento 5 stelle, ma alla fine sosterranno un ex candidato di Saverio Romano. A Monreale vanno in ordine sparso, ma la lista principale sosterrà un altro aspirante sindaco di centrodestra, appoggiato da Diventerà Bellissima, il movimento del governatore Nello Musumeci. cambiano i ...