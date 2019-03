In Italia i turisti si muovono in bici | nel 2018 oltre 77 milioni di presenze per 7 | 6

Turisti cinesi top per spesa in Italia - 462 milioni nel 2018 : E questo non vale solo per i cinesi: in un mondo in cui gli orizzonti Turistici si fanno sempre più lontani, l'incidenza dei Turisti di lungo raggio sul nostro sistema è sempre maggiore. Ma per ...

Turismo : sono gli svizzeri - i più pagati d’Europa - i migliori turisti per l’Italia : Roma, 20 marzo 2019 – Gli svizzeri, pro capite, sono i maggiori acquirenti al mondo di prodotti italiani ai quali associano valori come bellezza, lusso, benessere e passione. Ma non solo. Il consumatore svizzero ha un potere d’acquisto molto elevato, visto che stando al “Global Remuneration Planning Report” un giovane laureato in Svizzera guadagna in media 78.475 [...]

SALUZZO/ Marchio Ospitalità Italiana : lunedì la premiazione delle 232 strutture turistiche cuneesi : Sono complessivamente 232 le strutture turistiche della provincia di Cuneo che si fregiano del Marchio Ospitalità Italiana. La cerimonia di premiazione, prevista il prossimo 18 marzo a SALUZZO, ...

Costa Venezia - l'Italia in miniatura per i turisti cinesi : Vengono infatti riproposti a bordo alcuni dei tratti distintivi di una delle città più belle al mondo. Da Piazza San Marco ai canali, con tanti altri elementi presi dalla cultura italiana.

TrenItalia - sempre più turisti sul regionale : arriva travel book Neve&Parchi : Nel regionale cresce il numero dei passeggeri che si muovono per turismo , rispetto al'utilizzo più tradizionale del pendolarismo, ma in entrambe le situazioni arrivano nuovi servizi dedicati , a ...

TrenItalia - sempre più turisti sul regionale : arriva il travel book Neve&Parchi : Nel regionale cresce il numero dei passeggeri che si muovono per turismo , rispetto al'utilizzo più tradizionale del pendolarismo, ma in entrambe le situazioni arrivano nuovi servizi dedicati , a ...

L'Est Europa ama l'Italia : boom di turisti - russi primi : L'Est Europa sceglie l'Italia sempre più spesso: il 10% delle presenze estere nel Bel Paese proviene, infatti, da Polonia, russia, Repubblica Ceca, Romania, Ungheria, Slovacchia e Bulgaria, in aumento ...

Malesia sempre più Italiana : +16 - 5% di turisti nel 2018 : La Malesia parla sempre più italiano. Nel 2018 infatti, è stato netto l’incremento di presenze dal Belpaese con un +16,5% rispetto all’anno precedente. Sono stati infatti 52.012 gli arrivi a fronte dei 44.638 del 2017. Il dato è stato dettagliato nel corso di una conferenza stampa tenutati nello stand malese di BIT Milano, alla presenza di Mr Zulkafli Yahya (Senior Director of International Promotions American, Asia e Oceania) e Datò Abdul Malik ...

Coldiretti - 1/3 spesa turisti in Italia è per mangiare : ...ultimi dieci anni si è verificata una vera esplosione in Italia della spesa turistica per la tavola che è balzata del 40% dal 2008 ad oggi nonostante gli anni di crisi che hanno colpito l'economia ...

Coldiretti - 1/3 spesa turisti in Italia è per mangiare : ...ultimi dieci anni si è verificata una vera esplosione in Italia della spesa turistica per la tavola che è balzata del 40% dal 2008 ad oggi nonostante gli anni di crisi che hanno colpito l'economia ...

Turismo : Coldiretti - 1/3 spesa turisti in Italia è per mangiare - 2 - : "L'Italia è il solo Paese al mondo che può contare primati nella qualità, nella sostenibilità ambientale e nella sicurezza della propria produzione agroalimentare che peraltro ha contribuito a ...

Coldiretti : spesa di 1/3 dei turisti in Italia per mangiare - è record : Oltre 1/3 della spesa di Italiani e stranieri in vacanza in Italia è destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche in mercati, feste e sagre di Paese. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione della Borsa Internazionale del Turismo (Bit) di Milano. L’alimentazione – sottolinea la Coldiretti – è ...