In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Marzo | Sud a destra | ma resta tripolare 5Stelle

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Marzo : Proiezioni : il centrosinistra cede anche la Basilicata a Salvini&B : Basilicata Vince Bardi, gode Salvini. Un altro tonfo dei 5Stelle Per le Proiezioni è un dominio: la Regione svolta a destra per la prima volta. Ancora male M5S, la lista del Capitano vicina al 20% di Tommaso Rodano Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Stati e statisti. “Salvini prende le distanze da Xi” ( La Stampa, 24.3). Si vede che fa già capoluogo. Guarda come rotolo. “Non ho mai Fatto politica, non sono mai andato ai comizi se ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Marzo : Firmato il Memorandum italo-cinese. Il presidente Xi Jinping lo definisce “un successo” - il leader leghista invece lo attacca per compiacere gli Usa : Conte vara il Memorandum E Di Maio litiga con Salvini A Villa Madama si celebra la Via della Seta in pompa magna. La Lega ribadisce le perplessità, il premier gongola e si prepara a volare a Pechino di Wanda Marra Venite già mangiati di Marco Travaglio Oggi si vota in Basilicata. E qualche ingenuo poteva forse immaginare un piccolo dibattito sul rapporto della commissione parlamentare Antimafia a proposito dei candidati impresentabili in ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Marzo : Cina e Tav - Macron fa il furbo. Torino-Lione : “Non ho tempo da perdere” : Lo scontro Tav, da Macron molti sgarbi: “È un problema solo vostro” Bilaterale – Il vertice con Conte si chiude con l’impegno di un incontro tra i ministri. Il francese irride Roma: “Parigi va avanti”. E non vuol discutere della sproporzione dei costi di Carlo Di Foggia Un nemico del popolo di Marco Travaglio “Ache ti serve avere ragione se non hai il potere? A che ti serve la verità se il popolo non la vuole?”. “Il popolo non ha ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Marzo : “Zero radioattività”. La madre : “Ditemi com’è morta Imane” : Esclusivo “Diteci com’è morta mia figlia. Per noi la domanda resta” Caso Imane – Parlano la madre e i familiari della donna deceduta il primo Marzo: “Circostanze non chiare”. I pm ascoltano parenti e amici di Maddalena Oliva Guerre stellari di Marco Travaglio Ci sono due modi di affrontare la notizia dell’arresto di Marcello De Vito, presidente M5S dell’Assemblea capitolina, per corruzione. Il primo è quello dei partiti e dei ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Marzo : Roma - arrestato il presidente M5S dell’Assemblea : sarà espulso : Roma “Spartiamoci tutto subito”. E la Raggi incontrò l’amico di De Vito: “Ma lo scartai” Corruzione – arrestato De Vito, il presidente dell’Assemblea capitolina: imprenditori favoriti in cambio di soldi sotto forma di incarichi affidati a uno studio legale di Valeria Pacelli Devitalizzati di Marco Travaglio L’arresto per corruzione di Marcello De Vito, presidente dell’Assemblea capitolina, cioè del consiglio comunale della ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Marzo : “Ridotta a cadavere - ci ripeteva : ‘Mi hanno avvelenata - lo dicono i medici’ : L’intervista “Sappiamo con chi cenò la sera prima di sentirsi male. Non ci fermeremo” Esclusiva del “Fatto” – Imane: parlano i familiari, in ospedale vicino a lei fino all’ultimo giorno. “Siamo sconvolti, vogliamo verità Non le credevamo e invece” di Maddalena Oliva Innocente sarà lei di Marco Travaglio Ieri ho scritto che “sicuramente Silvio Berlusconi non ha ordinato il probabile avvelenamento di Imane Fadil”, ma “purtroppo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Marzo : Ruby : “Io e Imane volevamo una vita diversa”. Esclusivo : Il colloquio “Io e Imane eravamo simili: volevamo solo un’altra vita” Karima El Mahroug – Non chiamatela più Ruby È tornata a Genova: ora vive con i figli (e senza soldi) di Ferruccio Sansa I delitti eleganti di Marco Travaglio Probabilmente Benito Mussolini non ordinò l’assassinio di Giacomo Matteotti: lui o chi per lui si limitò a far sapere ai suoi che quel deputato socialista, con le sue denunce sulla fine della democrazia e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Marzo : Imane : “Così il siriano mi offriva soldi per ritrattare le accuse a B : I verbali – Le pressioni dell’uomo dei misteri “Un siriano mi pregò di tornare da B. e ritrattare per soldi” Nel 2012, in Tribunale a Milano, la ragazza raccontò ai pm di essere stata avvicinata (e minacciata) da Saed di Gianni Barbacetto e Maddalena Oliva Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Grandi inchieste. “L’auto in doppia fila è reato. A Roma in dieci già a processo. La Procura: interruzione di pubblico servizio” ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Marzo : Lega - indagine-bis su 1 milione girato dalla Lista Maroni : Lombardia I rimborsi elettorali dalla “Lista Maroni” sono passati alla Lega 1 milione – Un ex consigliere civico scopre che i fondi sono finiti all’associazione creata ad hoc dal partito di Davide Milosa Tutte coincidenze di Marco Travaglio Avendo perso conoscenza da un pezzo, B. giura di non aver “mai conosciuto” Imane Fadil. Naturalmente, come tutto ciò che dice da quando si sveglia a quando si corica, non è vero niente: nel ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Marzo : I misteri di Imane : “Ad Arcore ho visto il diavolo” : misteri “Imane Fadil avvelenata da sostanze radioattive” È morta il 1° Marzo. La Procura di Milano: “Indagine per omicidio volontario. Anomalie nella cartella clinica”. Panico tra le Olgettine di Gianni Barbacetto Vieni avanti, gretino* di Marco Travaglio Ieri, leggendo per il terzo giorno consecutivo le dichiarazioni d’amore dei politici italiani a Greta Thunberg e le prime pagine dei giornaloni sui giovani di tutto il mondo che lo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Marzo : Caso Sarti 940 segnalazioni nel 2018 alla Postale : In coro I partiti giurano: “Subito la legge sul revenge porn” Lezzi, Bongiorno, Carfagna, Valente; da FdI fino a LeU sono tutti d’accordo: “La norma è urgente, possiamo approvarla insieme” di Tommaso Rodano Democrazia proprietaria di Marco Travaglio Tenetevi forte, perché sta per arrivare la nuova coppia comica dell’anno. Di Maio e Salvini? No, quella ha già vinto l’Oscar 2018. Ora c’è di più e di meglio: Calenda e Pisapia. Se tutto va ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Marzo : “Caso Sarti” – Diffusi dai social a politici e giornalisti i filmati intimi della deputata M5S : Marcio in aula Scandalo Sarti: le immagini a Montecitorio Racconta un deputato di Forza Italia che ieri in aula, guardando alla sua destra, ha notato un collega con lo smartphone nascosto sotto il leggio del suo banco (la “ribaltina”). E sullo schermo, credendo di essere al riparo da altri occhi, scorreva le immagini di una donna nuda. “Stai attento”, gli ha raccomandato: “Ti vedono […] di Tommaso Rodano Sarti per signore di Marco ...

In Edicola sul Fatto del 13 Marzo : Rai - Salvini a reti unificate su Tg1 - Tg2 (e Sky) : Viale Salvini a reti unificate: su Tg1, Tg2 (e pure SkyTg24) Matteo straripa in tv. I dati dell’Autorità per le comunicazioni di Carlo Tecce Ora o Rai più di Marco Travaglio La scena di un gigante della tv, Freccero, costretto a render conto a una congrega di nani, i politici della commissione parlamentare di Vigilanza, e quella di un direttore generale come Salini convocato come una colf dal vicepremier Salvini la dicono lunga su quello ...