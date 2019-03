Il viaggio di Bellamy in The 100 6 inizia da Clarke e Octavia | anticipazioni da Bob Morley

optimaitalia

(Di martedì 26 marzo 2019)Se nella passata stagione,ha dovuto compiere scelte drastiche e discutibili, in The 100 6 cercherà di rimediare ai suoi errori. A cominciare dal suo rapporto cone la sorella. Nella sesta stagione, perciò,dovrà impegnarsi a fondo per ricostruire i legami con due delle donne più importanti della sua vita.Bobha anticipato a TV Guide in che modo il suo personaggio tenterà di riavvicinarsi a, un percorso non facile per entrambi:"Devono ancora risolvere il problema della scorsa stagione con Madi. Lui le ha impiantato il chip, poi è stata lasciata da sola nella gabbia da combattimento, e infine si sono trovati in fazioni opposte. Questo fatto ha toccato entrambi, e devono escogitare un modo per superarlo. E forse l'unica soluzione è prendere in considerazione il messaggio di Monty, 'fate del vostro meglio per essere delle brave ...

OptiMagazine : Il viaggio di #Bellamy in #The100 6 inizia da #Clarke e #Octavia, anticipazioni da #BobMorley… -