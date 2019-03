Il Segreto | trame al 6 aprile | la Laguna accusa Antolina della morte di Don Amancio

Trame Il Segreto prossima settimana : Elsa ferita gravemente - Gracia ricatta Hipolito : La soap opera di origini spagnole “Il Segreto” continua ad appassionare il pubblico. Nelle puntate in onda in Italia la prossima settimana, Elsa Laguna verrà ferita gravemente dalla sua ex ancella Antolina, ma per fortuna riuscirà a sopravvivere. Gracia Hermosa invece sempre più vicina al parto, deciderà di recarsi in Svizzera su consiglio di Catalina, con la convinzione di poter dare alla luce la creatura che aspetta con meno complicazioni. La ...

IL Segreto - anticipazioni e trame dal 31 marzo al 6 aprile 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 31 marzo a sabato 6 aprile 2019: Amancio si risveglia e rivela ad Elsa che le prove in grado di dimostrare il complotto tra Antolina e Jesus sono contenute in una tracolla che ha perso nel luogo in cui ha avuto l’incidente; la Laguna si reca sul posto e trova le lettere, ma Antolina – dopo aver sentito il dialogo tra la ragazza e il padre – non esita ad uccidere Amancio ...

Il Segreto trame spagnole : Guerrero scopre il piano tra Antolina e il promesso sposo di Elsa : Nuovo spazio incentrato sullo sceneggiato spagnolo “Il Segreto” nato dalla penna dell'autrice Aurora Guerra. Come vi abbiamo raccontato negli articoli precedenti, nelle puntate iberiche recenti Elsa Laguna stava per mettere un punto definitivo alla sua passata relazione con Isaac Guerrero. La sorella del defunto Jesus si è gettata tra le braccia del dottor Alvaro Fernandez, senza però sapere i reali interessi dell'uomo. Quest'ultimo ha ...

Il Segreto - trame questa settimana : Don Amancio in fin di vita - il ritorno di Gonzalo : Le anticipazioni de Il Segreto, in onda questa settimana su Canale 5, svelano che Gonzalo porrà fine alla vita di Donna Francisca; Fernando cercherà di nascondere le prove della colpevolezza dell'ex sacerdote, facendo credere che la donna sia morta durante il sonno. Il Segreto: Gonzalo irrompe alla Casona Dagli spoiler si evince che tutti i paesani di Puente Viejo si accingeranno a rendere omaggio alla Montenegro, recandosi in massa alla Villa. ...

Trame spagnole - Il Segreto : Donna Francisca ritorna con intenzioni bellicose : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da tanti anni sul canale del biscione. Le anticipazioni delle puntate spagnole, in onda tra qualche mese in Italia, si soffermano su Donna Francisca, interpretata da Maria Bouzas. La dark lady, infatti, tornerà a Puente Viejo più cattiva di prima dopo aver finto la sua morte. Francisca Montenegro esce di scena Donna Francisca tornerà ad essere la ...

Anticipazioni Il Segreto - trame dal 25 al 31 marzo : Francisca si finge morta : Nel corso dell’ultima settimana della telenovela iberica Il Segreto, abbiamo assistito a diverse vicissitudini tra cui il ritorno inaspettato di Gonzalo. Quest’ultimo ha fatto irruzione nello studio di Donna Francisca - ancora catatonica - e le ha sparato a sangue freddo, presumibilmente uccidendola. Tuttavia la Montenegro stupirà tutti facendo credere di essere morta. Spoiler Il Segreto: Gonzalo alla veglia funebre di Francisca, i sospetti di ...

Il Segreto trame spagnole : Fe testimone di uno strano incontro tra Gonzalo e Mauricio : Continua il successo della longeva soap opera di canale 5, ideata da Aurora Guerra, 'Il Segreto' capace di attirare l'attenzione dei milioni di telespettatori italiani. Gli spoiler delle puntate spagnole in onda da lunedì 1 fino a venerdì 7 aprile fanno notare che Isaac non crederà alle parole di Elsa con Antolina che rimarrà colpita dalle accuse pubbliche della rivale. Elsa vivrà momenti di disperazione dovuti al fatto che nessuno crede alla ...

Il Segreto - trame spagnole : Francisca contro Roberto - Isaac smaschera la moglie : Le trame della soap opera “Il Segreto”, ambientata a Puente Viejo, continuano ad appassionare il pubblico. Nelle puntate che verranno trasmesse in Spagna la settimana prossima, Francisca Montenegro attuerà un piano per impedire al cubano Roberto Sanchez di portare con sé Maria Castaneda. Isaac Guerrero invece smaschererà sua moglie Antolina, dato che scoprirà che aveva stretto un accordo con il dottor Alvaro Fernandez, contro Elsa Laguna. Il ...

Il Segreto trame iberiche : Prudencio compra l'enoteca - Isaac scopre che Antolina è cattiva : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni spagnole dal 25 al 29 marzo svelano che Roberto tramerà alle spalle di Maria, mentre Isaac apprenderà la vera natura di Antolina. Infine Prudencio diventerà il nuovo proprietario dell'enoteca di Fe. Il Segreto, trame: Prudencio è il nuovo proprietario dell'enoteca Elsa confesserà a Isaac di essere ...

Il Segreto - Raimundo nasconde qualcosa : anticipazioni trame dal 24 al 29 marzo : Proseguono le storie di Puente Viejo, la cittadina spagnola dell’800 che è teatro delle vicende che narra la popolare soap opera Il segreto, in onda tutti i giorni della settimana a esclusione del sabato. I nuovi episodi vanno in onda ogni giorno dalle 16.30 in poi su Canale 5; va notato che, alla domenica, l’appuntamento è doppio e inizia leggermente prima, alle 16.20. Di seguito le anticipazioni sulle trame dei vari episodi della ...

Trame Il Segreto : Maria svela a Fernando di aver inscenato le morti di Esperanza e Beltran : Sono in arrivo dei nuovi colpi di scena nello sceneggiato di origini spagnole “Il Segreto”. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese svelano che Maria Castaneda uscirà allo scoperto non appena capirà che Fernando Mesia l’ha smascherata. La moglie di Gonzalo Castro, per poter riuscire a salvare la vita ai suoi genitori Emilia e Alfonso, farà una sconvolgente rivelazione al figlio del ...

Il Segreto trame aprile : Antolina tenta di uccidere Elsa - la partenza di Gracia e Hipolito : Nuovo appuntamento con Il Segreto, la telenovella di Canale 5 diventata un vero e proprio cult in Italia. Le anticipazioni delle puntate, che andremo a vedere ad aprile, svelano che Antolina mostrerà la sua vera natura, tanto da scagliarsi contro Don Amancio ed Elsa, mentre Hipolito e Gracia si recheranno in Svizzera. Il Segreto: Antolina ammazza Don Amancio e tenta di uccidere anche Elsa Nel corso del mese di aprile accadranno innumerevoli ...

Il Segreto - trame aprile : Julieta e Saul sfrattati - Gonzalo vuole l'eredità della matrona : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera in onda ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate trasmesse a metà aprile su Canale 5, svelano che Antolina si macchierà le mani di sangue, mentre Gonzalo vorrà impossessarsi dell'eredità di Donna Francisca. Infine Julieta e Saul rimarranno senza casa dopo lo sfratto di Raimundo. Il Segreto: Antolina uccide Don Amancio, Severo compra Las Lagunas Dagli spoiler de Il ...

Il Segreto - trame : Marcela e Matias in crisi per colpa di Elsa : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera spagnola scritta da Aurora Guerra che intrattiene tantissimi telespettatori sul canale del Biscione. Le anticipazioni delle prossime puntate si soffermano su Marcela, interpretata dall'attrice Paula Ballesteros. La donna, infatti, vivrà dei momenti di crisi con il marito Matias dopo aver scoperto che sta aiutando Elsa a smascherare Antolina. Il Segreto: Elsa deruba Matias e ...