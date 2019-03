Il Segreto | puntata serale Anticipazioni | Donna Francisca è morta davvero?

IL Segreto - anticipazioni puntata SERALE di martedì 26 marzo 2019 : anticipazioni puntata 1913 de Il SEGRETO di martedì 26 marzo 2019 (in prima serata su Rete 4): A Raimundo e a chi è presente ai funerali di Francisca, Gonzalo spiega perché è tornato a Puente Viejo: vuole vendicare la morte di Esperanza e Beltran… Saul insiste per vedere la salma di Donna Francisca e Raimundo dice di sì. Quando Saul e Julieta vedono la Montenegro nella bara si rendono conto che le loro ipotesi erano infondate. Intanto, ...

Il Segreto : il ritorno di Gonzalo - anticipazioni trama puntata martedì 26 marzo : Torna ancora una volta ad animare la prima serata di ReteQuattro la soap opera spagnola Il segreto, in onda martedì 26 marzo dalle 21.25, chiaramente sulla terza rete Mediaset. L’appuntamento di stavolta è particolarmente frizzante: Gonzalo torna del tutto a sorpresa ad animare Puente Viejo con la sua presenza. Di seguito tutte le anticipazioni sulla trama del doppio episodio in onda dopo cena. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della ...

anticipazioni puntata 1912 de Il SEGRETO di lunedì 25 e martedì 26 marzo 2019: Alla veglia funebre di Donna Francisca Montenegro, tra sospetti e tristezza, si fa viva una vecchia conoscenza a Puente Viejo. E Raimundo e Fernando fanno finta di esserne stupiti… Antolina è decisa a farsi amare da Isaac, ma lui non fa che rifiutarla… Onesimo e Meliton ritrovano Amancio, il padre di Elsa…

anticipazioni puntata 1911 de Il SEGRETO di domenica 23 marzo 2019: Gonzalo ha ucciso Donna Francisca e, con la collaborazione di Fernando, sistema tutto in maniera tale da far sembrare che lei sia morta mentre dormiva. Appena si sparge la voce della morte di Francisca, tutti si presentano alla Villa per porgere le condoglianze e ricordare i momenti trascorsi assieme alla Montenegro… Antolina e Isaac si sposano e lei è felice, al contrario

anticipazioni puntata 1910 de Il SEGRETO di giovedì 21 e venerdì 22 marzo 2019: Antolina e Isaac si stanno sposando, ma Elsa arriva in chiesa e fa un ultimo disperato tentativo di convincere il ragazzo a non prendere in moglie un'imbrogliona come Antolina… Francisca viene lasciata da Raimundo insieme a Fernando, ma improvvisamente si rivede Gonzalo, che uccide a sangue freddo la Montenegro…

Il Segreto - puntata del 22 marzo : Gonzalo torna per vendicarsi di Francisca e le spara : Una nuova puntata della soap Il Segreto ci attende anche venerdì 22 marzo su Canale 5 nel consueto orario delle 16,30. In questa puntata vedremo Isaac e Antolina che si apprestano a pronunciare il fatidico 'sì' nonostante l'intervento di Elsa che tenta senza successo, di mandare all'aria le nozze. A Puente Viejo, mentre gran parte dei paesani sono al matrimonio, farà la sua comparsa improvvisa un personaggio molto noto e amato dai fan della ...

Il Segreto - puntata serale/ Anticipazioni : doppio gioco di Antolina - Isaac la scopre? : Il Segreto, Anticipazioni puntata serale 19 marzo: il matrimonio di Isaac e Antolina si avvicina, ma Elsa continua a combattere. Amancio dalla sua parte?

Il Segreto : Antolina smascherata - anticipazioni trama puntata martedì 19 marzo : Nuovo appuntamento con gli episodi in prima serata de Il segreto per martedì 19 marzo, dalle 21.25 in poi su ReteQuattro. Di seguito le anticipazioni del doppio espisodio serale. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della settimana Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna Angustias nell'episodio 57, moglie di ...

La replica de Il Segreto puntata serale 19 Marzo sarà disponibile su Mediaset Play : Una nuova puntata serale de Il Segreto, celebre soap opera spagnola ambientata in quel di Puente Viejo, sta per essere messa in onda questa sera, 19 Marzo 2019. sarà possibile seguirla in diretta tv su Rete 4, a partire dalle ore 21:25. In alternativa, per coloro che non avranno modo di seguirla, esiste la possibilità di vedere il tutto in replica, grazie a Mediaset Play. Il Segreto, 1908° episodio: Donna Francisca è tornata a casa Le ...

IL Segreto - PUNTATA SERALE/ Anticipazioni : Elsa e Isaac finalmente insieme? : Il SEGRETO, Anticipazioni PUNTATA SERALE 19 marzo: il matrimonio di Isaac e Antolina si avvicina, ma Elsa continua a combattere. Amancio dalla sua parte?

anticipazioni puntata 1908 de Il SEGRETO di martedì 19 marzo 2019: Antolina vede arrivare Isaac e a quel punto fa finta che Elsa l'abbia aggredita. Isaac sembra crederle… Tiburcio sta frequentando Catalina, intanto Raimundo fa capire che Fernando sostituirà ancora Donna Francisca… Carmelo fa chiamare Saul al municipio: ha importanti comunicazioni per lui… Amancio pensa ancora alle parole di Elsa e di conseguenza inizia a

anticipazioni puntata 1907 de Il SEGRETO di domenica 17 e lunedì 18 marzo 2019: Mauricio, Saul e Julieta riescono a liberare Raimundo e Donna Francisca, ma stranamente Fernando – tra lo stupore generale – uccide Fulgencio… Consuelo viene provocata da Antolina e a quel punto le dice chiaramente cosa pensa di lei… Tiburcio cerca di distrarsi in qualche modo, ma non riesce a superare l'assenza di Dolores… Saul

anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 15 e domenica 17 marzo 2019: Antolina accetta di sposare Isaac… Le cose si mettono male per Raimundo Ulloa: Fulgencio intende condurre esperimenti su di lui attraverso le scariche elettriche ad alta intensità… La spedizione per salvare Raimundo e Donna Francisca è partita da Puente Viejo, ma riuscirà ad arrivare in tempo?