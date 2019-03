Il Segreto | Donna Francisca è veramente morta? anticipazioni spagnole

davidemaggio

(Di martedì 26 marzo 2019) IlPuente Viejo ha perso la sua storica dark lady. Nelle più recenti puntate de Il, i telespettatori della telenovela iberica hanno infatti assistito all’omicidio diMontenegro (Maria Bouzas). Gonzalo Castro (Jordi Coll), dopo aver fatto irruzione alla villa, ha sparato due colpi di pistola contro l’anziana, di fronte all’attonito Fernando Mesia (Carlos Serrano), ed ha giustificato il suo gesto asserendo che lafosse responsabile di un incendio, avvenuto a Cuba, in cui i piccoli Esperanza e Beltran sono morti. Come è già capitato in passato, nulla è però come sembra e la Montenegro non è affattoGià negli attimi successivi al funerale, un flashback mostrerà che il decesso diè stato inscenato; ma per quale ragione? I prossimi mesi di programmazione della soap porteranno alla luce l’esistenza di un piano messo ...

