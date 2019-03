IL SEGRETO | anticipazioni e trame dal 31 marzo al 6 aprile 2019

Anticipazioni Il SEGRETO : Raimundo e Mauricio minacciano di morte Fernando Mesia : Le avventure della telenovela di origini spagnole Il Segreto sono sempre più travolgenti. Nelle prossime puntate italiane il rapimento di Emilia e Alfonso sarà l’argomento più discusso alla casona di Francisca Montenegro. Dopo aver accettato l’aiuto di Fernando, Raimundo Ulloa, per salvare i suoi cari, perderà le staffe. Il marito della dark lady continuerà a non avere notizie dei genitori di Maria e si convincerà che dietro all’intricata ...

Il SEGRETO - anticipazioni spagnole : Isaac scopre la vera natura di Antolina : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato in onda su Canale 5, che ogni giorno coinvolge circa tre milioni di telespettatori. Le anticipazioni delle puntate, andate attualmente in onda in Spagna, si soffermano su Isaac, sempre più al centro delle vicende ambientate a Puente Viejo. Il carpentiere, infatti, apprenderà finalmente la natura diabolica della moglie Antolina grazie ad una confessione di Alvaro. Elsa lasciata alla ...

Anticipazioni - Il SEGRETO : Antolina racconta che Elsa fu rinchiusa in manicomio : Il passato di Elsa sarà al centro delle puntate de Il Segreto, che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimane in onda su Canale 5. Le trame rivelano che Antolina racconterà ad Isaac che Elsa ha trascorso del tempo in manicomio. Il Segreto: Antolina avvelena Elsa Le Anticipazioni de Il Segreto svelano che la Laguna si impossesserà di 500 pesata nascoste nel bancone della locanda di Matias e Marcela. Una notizia che giungerà ...

Il SEGRETO - anticipazioni : Gonzalo ha ucciso Donna Francisca (?) : Donna Francisca (Maria Bouzas) in Il Segreto Una serie di clamorosi colpi di scena e attesi ritorni stanno interessando in questi giorni Il Segreto. Gonzalo, il personaggio interpretato da Jordi Coll, uno dei protagonisti più amati della soap spagnola, è tornato a Puente Viejo. L’uomo ha lasciato Cuba ed è ricomparso con un obiettivo ben preciso, vendicarsi di chi lo ha fatto tanto soffrire. Entrato a sorpresa nello studio dei Montenegro, ...

Il SEGRETO anticipazioni : FERNANDO ha problemi col riscatto di EMILIA e ALFONSO : Il ritorno di Maria Castañeda (Loreto Mauleon) nella telenovela Il Segreto sarà fortemente condizionato dal sequestro di EMILIA Ulloa (Sandra Cervera) e ALFONSO (FERNANDO Coronado). Se ci avete letto in precedenza, sapete già che la ragazza, dopo essere stata “ripudiata” dal marito Gonzalo Castro (Jordi Coll), concentrerà ogni sua attenzione sul rilascio dei genitori ed arriverà a scontrarsi con nonno Raimundo (Ramon Ibarra). I due ...

Il SEGRETO anticipazioni 26 marzo 2019 : Antolina vuole l'amore di Isaac : Isaac rifiuta di andare a letto con Antolina e la sua neo sposa fa di tutto pur di conquistare il suo amore.

Anticipazioni spagnole Il SEGRETO : Isaac sconvolto - la verità su Antolina : Il Segreto Anticipazioni spagnole: Alvaro scompare nel nulla, Elsa distrutta Nel corso delle prossime puntate spagnole de Il Segreto, finalmente Isaac verrà messo di fronte a una verità sconcertante. Stando alle ultime Anticipazioni, il Guerrero deciderà di affrontare Alvaro. Come vi abbiamo già rivelato, Elsa avvia una relazione con il dottore, il quale riesce a […] L'articolo Anticipazioni spagnole Il Segreto: Isaac sconvolto, la verità ...

Anticipazioni Il SEGRETO : Gonzalo vuole vendicare la morte di Esperanza e Beltran : Il Segreto riprende oggi 25 marzo la sua programmazione settimanale, che proseguirà fino a domenica 31 con la sola esclusione del sabato. Il 30 marzo, infatti, le vicende di Puente Viejo lasceranno ancora spazio all'appuntamento pomeridiano con Amici, in attesa di capire se esso verrà sospeso in futuro, con l'avvio del serale in onda su Canale 5. Detto ciò, la programmazione della telenovela spagnola risulta confermata il martedì in prima serata ...

Il SEGRETO anticipazioni : ELSA - clamorosa rivelazione sul suo passato! : clamorosa rivelazione in arrivo a Il Segreto sul passato di ELSA Laguna (Alejandra Meco): nel corso dei prossimi episodi della telenovela, Antolina (Maria Lima) rivelerà infatti al marito Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) che la sua ex signorina è stata ricoverata per tanto tempo in una clinica psichiatrica. Facciamo dunque un passo indietro per comprendere meglio come si arriverà a questa svolta. Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di lunedì 25 e martedì 26 marzo 2019 : anticipazioni puntata 1912 de Il SEGRETO di lunedì 25 e martedì 26 marzo 2019: Alla veglia funebre di Donna Francisca Montenegro, tra sospetti e tristezza, si fa viva una vecchia conoscenza a Puente Viejo. E Raimundo e Fernando fanno finta di esserne stupiti… Antolina è decisa a farsi amare da Isaac, ma lui non fa che rifiutarla… Onesimo e Meliton ritrovano Amancio, il padre di Elsa… Da non perdere: diventa fan della ...

Il SEGRETO anticipazioni Spagnole : Julieta rapita prima delle nozze con Saul : Dopo aver ricevuto temibili minacce, Julieta - ad un passo dalle nozze con Saul - viene sequestrata!

Anticipazioni Il SEGRETO - trame dal 25 al 31 marzo : Francisca si finge morta : Nel corso dell’ultima settimana della telenovela iberica Il Segreto, abbiamo assistito a diverse vicissitudini tra cui il ritorno inaspettato di Gonzalo. Quest’ultimo ha fatto irruzione nello studio di Donna Francisca - ancora catatonica - e le ha sparato a sangue freddo, presumibilmente uccidendola. Tuttavia la Montenegro stupirà tutti facendo credere di essere morta. Spoiler Il Segreto: Gonzalo alla veglia funebre di Francisca, i sospetti di ...

QUESTA SETTIMANA a IL SEGRETO - anticipazioni fino al 29 marzo : Parte una nuova SETTIMANA con Il SEGRETO e come sempre riepiloghiamo le anticipazioni su quello che vedremo fino a venerdì 29 marzo 2019. Ecco le trame ufficiali delle puntate: Gonzalo uccide Donna Francisca e, con la complicità di Fernando, sistema tutto in modo da fare sembrare che lei sia morta mentre dormiva. Appena si sparge la voce della morte di Francisca, tutti si presentano alla Villa per fare le condoglianze e ricordare, nel bene e nel ...