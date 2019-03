Il progetto di Star Wars cancellato da EA avrebbe dovuto far respirare le atmosfere della

eurogamer

(Di martedì 26 marzo 2019)ed EA non vanno per niente d'accordo, come dimostra la recente cancellazione delad esso dedicato in mano a Visceral Games (lo studio responsabile di Dead Space) e la famosa scrittrice Amy Hennig, che ha lavorato sulla serie di Uncharted.Durante un'intervista ai microfoni di IGN, Hennig è tornata a parlare di Ragtag, nome in codice deldi cui si è parlato sopra:"Guardate ai film di Indiana Jones, è lui il protagonista. Gli altri personaggi sono secondari, certo sono importanti ma non sono co-protagonisti. Inabbiamo un'insieme di storie, sono tutte importanti. Se non fai questo in un gioco suche ha come obiettivo riecheggiare la saga cinematografica, qualcosa sarebbe andata male."Leggi altro...

