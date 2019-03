Il premio Anna Magnani | Cinecittà elegge le regine

Anna Fendi il 21 marzo a Messina ospite d'onore del premio di moda Madama - : Anna Fendi sarà l' ospite d'onore del Premio internazionale di moda Madama : la celebre stilista, che ha fondato una della griffe del made in Italy più amate al mondo e disegnato in modo pioneristico e incisivo la storia dello stile e dell'eleganza femminile, riceverà giovedì 21 marzo al Palacultura di Messina la 'statuetta' dorata per la categoria Eccellenza.

Giornalismo - il premio Campione ad Anna Dello Russo. Riconoscimenti per 3 collaboratori di Repubblica : Il premio della Sezione Sport è stato assegnato a Giovanni Di Benedetto, Telenorba,, mentre ha ricevuto una segnalazione Ludovico Fontana, Rai,. Per il settore Fotografia, sono stato premiati Saverio ...

Vela - Tita e Banti vincono il premio “Velista dell’anno” per il 2018. Premiata la loro grandissima annata : E’ andata in scena ieri la venticinquesima edizione del premio “Velista dell’anno”, assegnato annualmente dalla FIV. Il riconoscimento è andato, per il 2018, a Ruggero Tita e Caterina Banti, per merito delle loro prestazioni di assoluto livello nella classe Nacra 17. Tita e Banti, infatti, nel corso dello scorso anno si sono laureati Campioni del Mondo, d’Europa e d’Italia, conquistando inoltre tre tappe su ...