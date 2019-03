Il portiere elettricista e il capitano paisà Bello sfidare

ilgiornale

(Di martedì 26 marzo 2019) Il Liechtenstein tenta di scrollarsi di dosso l'etichetta di armata brancaleone. In un calcio sempre più globale anche la selezione del minuscolo principato può disporre di professionisti impegnati in Svizzera, Germania e persino negli Stati Uniti. Tutti tranne uno, ilBenjamin Buchel,specializzato in impianti telefonici. Il ct Kolvidsson tenta in ogni modo di far quadrare le alchimie tattiche, ma a quelle latitudini non si riesce a trovare un guardiano davvero affidabile. Contro gli azzurri toccherà a Buchel difendere i pali.Per lui la nazionale è una benedizione: in 16 anni di carriera ha raccolto a malapena un centinaio di presenze in campo, risultando spesso la riserva di qualcuno. "Con il Liechtenstein almeno non corro questo pericolo - ammette - so di avere la fiducia dell'allenatore e dei compagni di squadra. L'Italia? Una corazzata per noi, ma non ci ...