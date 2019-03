Il Papa | «Roma resti maestra di accoglienza»

Papa Francesco in Campidoglio : Roma resti maestra d'accoglienza : Roma, 26 mar., askanews, - Prima visita di Papa Francesco in Campidoglio accolto dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, in tailleur scuro e fascia tricolore. E' la quarta volta che un Papa sale sul ...

Salvini : Papa in Campidoglio a benedire Raggi - romani meritano di più : Roma – Una Roma invasa da “topi che sembrano canguri”, gabbiani grandi come “mostri preistorici”, con tanta “monnezza” per le strade e una piaga all’orizzonte: stanno per arrivare “le cavallette”. Ospite del Maurizio Costanzo show, Matteo Salvini torna a criticare la giunta Raggi che oggi ha ricevuto la visita di Papa Francesco. “È andato a benedirla…”, affonda il ...

Il Papa in Campidoglio per la prima volta |Francesco : favorire la rinascita di Roma |Raggi : siamo una città multiculturale : Il monito del Papa: "Roma si mantenga all'altezza dei suoi compiti e della sua storia, sappia anche nelle mutate circostanze odierne essere faro di civiltà e maestra di accoglienza".

Il Papa in Campidoglio : messaggio su Roma e sulla piaga corruzione : CITTÀ DEL VATICANO A due mesi dalle europee Papa Francesco sale sul Campidoglio con un occhio rivolto all'Europa. È un implicito messaggio quello che vuole consegnare a ricordo...

Papa Francesco e la visita in Campidoglio : «Roma resti maestra di accoglienza» | : Francesco in visita nella sede del Comune della Capitale: «La città un organismo delicato che necessita di cura umile e assidua e di coraggio creativo». Virginia Raggi annuncia l’istituzione di una borsa di studio intitolata alla “Laudato si’”

Il Papa in Campidoglio : "Roma chiamata a sfida epocale dei migranti" : ... ha ricordato anche il contenuto delle parole pronunciate dall'argentino subito dopo il Concalve del 2013, L'ex arcivescovo di Buenos Aires, mostrandosi a piazza San Pietro e al resto del mondo per ...

Papa Francesco in Campidoglio - l'incontro con la Raggi : 'Roma città dei ponti - non dei muri' Diretta : 'Quale Sede del Successore di San Pietro', ha aggiunto Francesco, 'è punto di riferimento spirituale per l'intero mondo cattolico. Ben si spiega perciò che l'Accordo di Revisione del Concordato tra ...

Papa : Roma resti maestra di accoglienza : 11.55 "Roma, lungo i suoi quasi 2800 anni di storia,ha saputo accogliere e integrare diverse popolazioni","senza annullarne le legittime differenze,senza umiliare e schiacciare le rispettive peculiari caratteristiche e identità",ha sottolineato Papa Francesco nel suo intervento all'Assemblea capitolina. Poi,il Papa ha formulato l'auspicio: "Roma città dei ponti mai dei muri, si mantenga all'altezza della sua storia", "faro di civiltà,maestra ...

Roma - Papa Bergoglio saluta assessori - consiglio e entra in Aula : Roma, 26 mar., askanews, - papa Francesco Bergoglio ha terminato l'incontro riservato in Campidoglio di una mezz'ora con la sindaca di Roma Virginia Raggi, passando per la sala degli Arazzi dove ha ...

Roma - il Papa al Campidoglio : tanto splendore non si degradi : Roma, 26 mar., askanews, - Roma 'è un organismo delicato, che necessita di cura umile e assidua e di coraggio creativo per mantenersi ordinato e vivibile, perché tanto splendore non si degradi, ma al ...