Il Papa in Campidoglio | lo splendore non si degradi | Roma sia maestra di accoglienza 

Il Papa in Campidoglio : 'Roma non degradi e resti maestra di accoglienza'. La Raggi : 'Grazie per straordinaria attenzione alla città' : Lo testimoniano anche le prime parole che Ella pronunciò dalla loggia centrale della Basilica Vaticana, quando salutò Roma e il mondo dando inizio al suo pontificato. E la Sua presenza qui - conclude ...

Papa Francesco in Campidoglio - l'incontro con la Raggi : «Roma città dei ponti - non dei muri» Diretta : Papa Francesco ha visitato questa mattina il Campidoglio, accolto dalla sindaca di Roma Virginia Raggi: tailleur nero e fascia tricolore per la sindaca del Movimento 5 Stelle, con cui...

Papa Francesco in Campidoglio : La visita del Pontefice, accompagnato dalla sindaca di Roma Virginia Raggi

Papa Francesco in Campidoglio Foto «Roma resti maestra di accoglienza» : Per il Pontefice è la prima volta sul Colle Capitolino, parla nell’aula Giulio Cesare, la sala consiliare del Campidoglio: «Roma si mantenga all’altezza dei suoi compiti e della sua storia, e sia faro di civiltà e maestra di accoglienza»

Papa Francesco arriva in Campidoglio accolto dalla sindaca Raggi. Dopo l’ingresso Bergoglio si è affacciato dal balcone : Papa Francesco è arrivato in Campidoglio. Al suo arrivo in auto, nell’area di Sisto IV, il Pontefice è stato accolto dalla sindaca Virginia Raggi, in tailleur nero e fascia tricolore, con cui ha scambiato una cordiale stretta di mano e alcune parole di saluto, tra gli squilli di tromba dei Fedeli di Vitorchiano. Circa 150 tra giornalisti, fotografi e cameramen accreditati in Campidoglio per la visita del Papa. Tra loro anche diverse testate ...

Roma - il Papa al Campidoglio : tanto splendore non si degradi : Roma, 26 mar., askanews, - Roma "è un organismo delicato, che necessita di cura umile e assidua e di coraggio creativo per mantenersi ordinato e vivibile, perché tanto splendore non si degradi, ma al ...

Papa in Campidoglio : ringrazio per aiuto Giubileo - Roma da sempre accoglie popolazioni diverse : Roma – “Da tempo desideravo venire in Campidoglio per incontrarvi e portarvi di persona il mio ringraziamento per la collaborazione prestata dalle Autorita’ cittadine a quelle della Santa Sede in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia, cosi’ come per la celebrazione di altri eventi ecclesiali. Essi, infatti, per il loro ordinato svolgimento e la loro buona riuscita hanno bisogno della disponibilita’ ...

Papa Francesco in Campidoglio Le foto «Roma resti maestra di accoglienza» : Per il Pontefice è la prima volta sul Colle Capitolino. Un posto in prima fila tra il pubblico è riservato a Roxana Roman, la 35enne di origine romena che denunciò l’aggressione di Casamonica

Roma - Papa Francesco in Campidoglio : l’incontro con la sindaca Raggi. Segui la diretta : Visita di Papa Francesco in Campidoglio. Dopo un breve incontro e un colloquio con marito e figlio di Virginia Raggi, Francesco e la sindaca sono entrati nello studio di quest’ultima e si sono affacciati dal balcone che dà sui Fori Romani. I due si sono poi riuniti nello studio per un colloquio privato L'articolo Roma, Papa Francesco in Campidoglio: l’incontro con la sindaca Raggi. Segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Papa in Campidoglio dalla Raggi : “Roma resti maestra di accoglienza e integrazione” : «Ancora più decisivo, però, è che Roma si mantenga all’altezza dei suoi compiti e della sua storia, che sappia anche nelle mutate circostanze odierne essere faro di civiltà e maestra di accoglienza, che non perda la saggezza che si manifesta nella capacità di integrare e far sentire ciascuno partecipe a pieno titolo di un destino comune». A dirlo ...

Papa in Campidoglio - con Raggi su balcone : ANSA, - ROMA, 26 MAR - Papa Francesco è arrivato poco dopo le 10 di questa mattina in Campidoglio. Il Pontefice è stato accolto dalla sindaca Virginia Raggi, in tailleur nero e fascia tricolore, con ...

Papa Francesco in Campidoglio tra gli applausi. L'incontro con la Raggi : «Grazie per il Giubileo» Diretta : Papa Francesco ha visitato questa mattina il Campidoglio, accolto dalla sindaca di Roma Virginia Raggi: tailleur nero e fascia tricolore per la sindaca del Movimento 5 Stelle, con cui...

Visita di Papa Francesco in Campidoglio - l’incontro con Virginia Raggi. FOTO : Visita di Papa Francesco in Campidoglio, l’incontro con Virginia Raggi. FOTO Dopo Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, anche Bergoglio Visita la sede del Comune di Roma. Sindaca in tailleur nero e fascia tricolore: con il Pontefice ha scambiato una cordiale stretta di mano e alcune parole di saluto Parole ...

Il Papa in Campidoglio : messaggio su Roma e sulla piaga corruzione : CITTÀ DEL VATICANO A due mesi dalle europee Papa Francesco sale sul Campidoglio con un occhio rivolto all'Europa. È un implicito messaggio quello che vuole consegnare a ricordo...