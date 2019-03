Il papà del giocatore della Juve Moise Kean: “Sono leghista e faccio il tifo per Salvini” (Di martedì 26 marzo 2019) Biorou Jean Kean, papà di Moise, attaccante classe 2000 della Juventus e della Nazionale italiana, è intervenuto nel corso della trasmissione di Rai Radio1 "Un giorno da Pecora", affermando di essere leghista e ammiratore di Salvini: "In questo momento sto cercando un'associazione per bloccare l’immigrazione dalla partenza. Aiutarli a casa loro? È giusto".



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di martedì 26 marzo 2019) Biorou Jeandi, attaccante classe 2000ntus eNazionale italiana, è intervenuto nel corsotrasmissione di Rai Radio1 "Un giorno da Pecora", affermando di esseree ammiratore di Salvini: "In questo momento sto cercando un'associazione per bloccare l’immigrazione dalla partenza. Aiutarli a casa loro? È giusto".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

SirDistruggere : Oggi ancora polemiche sulle parole del papa e la sua idea che la famiglia è solo quella tra uomo e donna fondata su… - vaticannews_it : Saluto alla cittadinanza di #PapaFrancesco: 'Nel cuore del Papa trovano posto anche coloro che non condividono la n… - Inter : ?? | PER TUTTI I PAPÀ Se proprio non volete regalargli ?? l'ennesima cravatta, c'è sempre un piano B: condividetegl… -