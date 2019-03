Il Paese delle culle vuote | i rischi che corre l' Italia

Batteri resistenti - Italia maglia nera : un terzo delle infezioni di tutta Europa si registra nel nostro Paese : In Italia sono mezzo milione ogni anno le persone che contraggono un’infezione in ambito ospedaliero e la maggior parte di queste è dovuta a germi resistenti agli antibiotici come Klebsiella o Stafilococco. Per dare un impulso agli obiettivi del Piano nazionale di contrasto all’antibiotico-resistenza (PNCAR) voluto dal ministero della Salute, parte “SPiNCAR” (supporto al Piano nazionale di contrasto ...