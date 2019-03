Il nuovo Napoli di Ancelotti | come cambia l’11 per la prossima stagione | De Laurentiis ...

TAP Air Portugal - nuovo collegamento Napoli-Lisbona : TAP Air Portugal rinnova la propria partecipazione alla BMT, Borsa Mediterranea Turismo, dal 22 al 24 marzo a Napoli presentando il collegamento aereo tra la città partenopea e Lisbona. Dal 15 giugno ...

Ancelotti come re Mida : ecco il nuovo oro di Napoli : In otto mesi circa sulla panchina del Napoli, Carlo Ancelotti si è dimostrato un ottimo business per l'uomo d'affari che alberga in Aurelio De Laurentiis. Perché dal primo luglio oggi, stando al ...

easyJet presenta a Napoli il nuovo A320neo : A Napoli un passeggero su tre vola con easyJet e, sullo scalo di Capodichino , la compagnia low cost britannica, defilatasi dal progetto della nuova Alitalia , continuerà a investire per aumentare il ...

Napoli-Udinese 3-2 - diretta live : di nuovo avanti il Napoli con Milik : 56′ – Torna di nuovo in vantaggio il Napoli: su angolo, Milik salta da fermo e batte il portiere. 53′ – Prima occasione della ripresa, Allan tira sopra la traversa. 46′ – Inizia la ripresa. 51′ – Dopo 6 minuti di recupero, finisce un primo tempo in cui è accaduto di tutto: quattro gol e tanta paura per l’infortunio ad Ospina. 40′ – Paura per Ospina che si accascia a terra. ...

Fernando Alonso si lancia verso la 1000 Miglia di Sebring - nuovo obiettivo per lo spagnolo prima di Indianapolis : Fernando Alonso è già concentrato sul suo prossimo obiettivo stagionale, la 1000 Miglia di Sebring che andrà in scena tra venerdì 15 e sabato 16 marzo sullo storico tracciato della Florida. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno, che in stagione ha già vinto la 24 Ore di Daytona, sarà impegnato insieme a Sebastian Buemi e Kazumi Nakajima nella terzultima tappa del Mondiale WEC. L’asturiano teme molto la durezza del tracciato ...

Whirlpool - La Morgia nuovo ad : è stato direttore al sito di Napoli : È Luigi La Morgia il nuovo amministratore delegato di Whirlpool Italia vice presidente operazioni industriali per la Regione Emea. Ad annunciarlo il gruppo industriale in una nota. La Morgia, che ...

Il Napoli che non riesce a segnare è il nuovo problema per Ancelotti : Applausi a fine partita Il momento più bello sono stati gli applausi a fine partita. Pochi – circa ventimila – ma molto buoni gli spettatori al San Paolo. Che al triplice fischio finale di un fischiatissimo Fabbri, hanno applaudito il Napoli che ha mostra impegno ma non ha avuto la necessaria lucidità per battere il Torino. Giro di campo per i calciatori che sono stati applauditi e la curva B ha intonato il coro: “Vogliamo ...

Napoli - nuovo raid delle babygang : assaltato autobus Anm a Ponticelli : assaltato da una baby gang durante la corsa notturna. È accaduto sulla linea 196 del bus Anm, che collega il parcheggio Brin con l'area di Ponticelli dove nei mesi scorsi, diversi mezzi di servizio ...

Asl Napoli 1 - Verdoliva sceglie Memoli nuovo sub commissario amministrativo : Il commissario straordinario della Asl Napoli1 Centro, Ciro Verdoliva, ha nominato nel ruolo di sub commissario amministrativo Ferdinando Memoli, già direttore amministrativo dell'Asl di Avellino. La ...

Napoli-Torino - verso il nuovo record negativo di spettatori : Il Napoli si ostina a giocare al San Paolo anziché prendere in considerazione l’idea di giocare in altre città, soprattutto al Nord, e continua a essere punito da quello che si autoproclama il pubblico più caloroso del mondo. Una delle più grandi barzellette mai sentite. Il Corriere dello Sport informa che sono stati venduti circa 11mila biglietti per Napoli-Torino, in programma domani sera alle 20.30 – e che quindi, compresi gli ...

Napoli - la via ritrovata del gol : da Zurigo si apre un nuovo ciclo : Avversario debole come nelle previsioni, però i tre gol a Zurigo hanno sbloccato il Napoli, che a Firenze ne aveva falliti almeno il triplo. L'Europa League, la seconda competizione...

Convocati Zurigo-Napoli : di nuovo assente Verdi - c’è Gaetano : Fuori anche Albiol e Mario Rui Ancelotti ha diramato la lista dei Convocati per la partita di andata dei sedicesimi di finale di Europa League: Zurigo-Napoli in programma giovedì 14 febbraio alle ore 21 (dove vederla in tv). Mario Rui si è sottoposto ad esami strumentali che hanno confermato la distrazione di primo grado al bicipite femorale destro. Non sarà del match neppure Verdi (di cui abbiamo scritto stamattina) che ieri in allenamento ha ...

Il nuovo Napoli è forte quanto quello vecchio (se solo segnasse) : Troppi errori sotto porta Non scopriamo l’acqua calda: se non segni, non vinci. E il Napoli oggi non ha vinto “per colpa” dei suoi attaccanti. Mertens si è divorato due gol nel primo tempo, a distanza ravvicinata. E poi Milik, in pieno recupero, ha incredibilmente fallito il gol in scivolata: da solo, lui e la porta, con Lafont ormai fuori causa, su ottimo assist dell’infaticabile Callejon. È questo il gol mancato che resterà nella ...

Basket femminile - Coppa Italia 2019 : il nuovo tabellone dopo la rinuncia di Napoli. Date - programma - orari e tv : Come già comunicato in precedenza dalla Lega Basket femminile, le Final Eight della Coppa Italia 2019 di Basket femminile si svolgeranno dal 1 al 3 marzo a San Martino di Lupari. Tra le otto squadre che si contenderanno il trofeo non ci sarà però Napoli, che ha abbandonato il campionato, e il suo posto è stato preso da Sesto San Giovanni. Gli accoppiamenti sono stati stabiliti sulla base della classifica di A1 al termine del girone di andata e ...