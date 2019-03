Il nuovo gameplay di The Outer Worlds verrà rivelato durante il PAX East

Parte oggi la campagna pre-order di Control - pubblicato un nuovo gameplay trailer : Ambientato in una realtà parallela, inspiegabile e mutevole, Control è un videogioco in terza persona di azione e avventura che unisce gli scontri a fuoco, che hanno reso celebri i precedenti titoli di Remedy, con la abilità paranormali.Un'agenzia segreta newyorkese è stata infiltrata da una terribile minaccia ultraterrena, i giocatori interpreteranno il ruolo di Jesse Faden (Courtney Hope), la nuova direttrice dell'agenzia, che dovrà cercare di ...

Chernobylite : annunciata la campagna Kickstarter e pubblicato un nuovo teaser gameplay : Lo sviluppatore di Get Even, The Farm 51, ha annunciato che il suo gioco di sopravvivenza post-nucleare Chernobylite inizierà presto la campagna Kickstarter, riporta Onlysp.com.Insieme all'annuncio è arrivato anche un breve teaser, che mostra ambienti mutevoli con scene e nemici raccapriccianti.The Farm 51 descrive Chernobylite come un'esperienza survival horror ambientata nella "bellissima, terrificante e accurata scansione 3D della zona di ...

L’uscita di Sekiro Shadows Die Twice è vicina : From Software festeggia con un nuovo video gameplay : Sekiro Shadows Die Twice non è solo uno dei videogiochi più caldi di marzo 2019, ma anche uno dei più attesi dell'anno dall'intera community di appassionati. Naturale quando allo sviluppo troviamo Hidetaka Miyazaki e la sua From Software, nomi che in passato ci hanno regalato alcune delle esperienze ruolistiche più intense e meglio riuscite di sempre. Creando addirittura un genere. Dopo Demon's Souls - per cui anche io sogno un remake o un vero ...

Pathway mostra il suo stile avventuroso all'Indiana Jones in un nuovo video gameplay : Se siete in cerca d'avventura, Pathway nel suo video gameplay presenta delle interessanti sequenze di gioco ispirate proprio a Indiana Jones, riporta Eurogamer.Come possiamo vedere, nel filmato di gioco possiamo notare l'esperienza realizzata da Robotality sia fortemente ispirata a personaggi quali il già citato Indiana Jones, ma anche classici romanzi di avventura pulp. Pathway ci piazza a capo di una squadra di coraggiosi esploratori che ...

Scopriamo come i giochi di carte incontrano Dragon Ball nel nuovo trailer gameplay di Super Dragon Ball Heroes World Mission : Super Dragon Ball Heroes World Mission è un gioco di carte con tutti i personaggi degli universi di Dragon Ball, trasformazioni mai viste prima e un nuovo personaggio creato da Toyotaro, l'illustratore del manga Dragon Ball Super. È un progetto sicuramente peculiare che unisce due universi molto amati da tantissimi appassionati.Il nuovo trailer gameplay condiviso da Bandai Namco ci mostra le principali modalità contenute nel gioco:Il titolo sarà ...

Windjammers 2 si mostra in un nuovo video gameplay : Tramite un recente comunicato stampa, Dotemu ha pubblicato un nuovo video gameplay dedicato al suo Windjammers 2. Il video mostra un personaggio completamente originale, Max e la tanto amata Mita più in forma che mai. Anche Wessel e la nuova arrivata Grace fanno la loro comparsa.Il video prosegue poi mostrando un assaggio delle potenti abilità che i giocatori di Windjammers 2 potranno utilizzare durante le partite, che andranno ad aggiungere ...

Power Rangers : Battle for the Grid presenta il proprio roster in un nuovo trailer gameplay : Un nuovo trailer ufficiale segnalato da Gematsu ci fornisce un assaggio di Power Rangers: Battle for the Grid, titolo picchiaduro dedicato all'universo dei Power Rangers.Nel filmato possiamo dare un'occhiata a una panoramica del roster di personaggi disponibili inizialmente: nel trailer infatti vengono mostrate le mosse di Goldar, Ranger Slayer, Mastodon Sentry, Kat, Magna Defender, Gia, Jason, Tommy, e Lord Drakkon. Allo stesso modo, ci viene ...

Scopriamo le abilità soprannaturali in Control con un nuovo video gameplay : Control, sparatutto in terza persona sviluppato da Remedy Entertainment, ci metterà nei panni di un personaggio capace di Controllare poteri soprannaturali, ma di che genere?Per scoprirlo, Game Informer è riuscito a intervistare il director del gioco, Mikael Kasurinen, durante una seduta di gioco proprio davanti a Control. Nel video riportato di seguito possiamo dunque avere un assaggio delle abilita che potremo Controllare, e in sottofondo ...

Yoshi's Crafted World ci dà un assaggio del gameplay in un nuovo interessante trailer : Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer della durata di ben 6 minuti, nel quale possiamo approfondire le meccaniche di Yoshi's Crafted World.Come riporta Gematsu, nel filmato possiamo avere infatti una panoramica di gioco tra meccaniche adottate, personaggi disponibili e molto altro ancora.Yoshi's Crafted World è stato annunciato nel corso dell'E3 2017, e dopo un rinvio è ora finalmente in dirittura d'arrivo.Leggi altro...

Left Alive si mostra in un nuovo video gameplay : Left Alive, lo sparatutto d'azione e sopravvivenza realizzato da Square Enix, si mostra in un nuovo ed interessante filmato di gioco nel quale, in compagnia del Game Director del titolo, possiamo avere una panoramica del sistema di gameplay dell'atteso sparatutto d'azione e sopravvivenza.Riportiamo di seguito video gameplay e comunicato ufficiale Square Enix per tutti i dettagli:Leggi altro...

Left Alive – rilasciato un nuovo video di gameplay commentato : Square Enix ha rivelato oggi un nuovo video che mostra il gameplay del nuovo sparatutto d’azione di prossima uscita Left Alive. Oltre a rivelare nuove immagini di gioco, il game director Toshifumi Nabeshima commenta il gameplay e offre ulteriori dettagli sulle varie abilità e tattiche che i giocatori dovranno usare per aumentare le probabilità di vittoria. Nabeshima spiega in dettaglio le più importanti meccaniche del gameplay che i giocatori ...

nuovo trailer di Gameplay per The Sinking City : Bigben e Frogwares sono liete di presentare un Nuovo video che rivela il sistema investigativo dell’attesissimo The Sinking City. Il video permette ai giocatori di tuffarsi nel misterioso universo del gioco: Charles Reed, il detective, sta pattugliando le strade di Oakmont investigando sulle cause degli avvenimenti sovrannaturali e della pazzia dilagante che stanno devastando la città. Nel ruolo di ...