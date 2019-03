Il nuovo album di Adele in uscita entro il 2019? Dal gay bar a New York | “Ci sto

Justin Bieber crolla : "Nessun nuovo album - devo pensare a me stesso" : Justin Bieber non sta bene, almeno psicologicamente. Già da alcuni mesi la popstar musicale non ha fatto mistero di sentirsi confuso e depresso e di dover affrontare alcuni problemi personali. Nelle ultime ore, però, Justin Bieber ha pubblicato un lungo post su Instagram, dove spiega cosa sta vivendo in questo momento e motiva la pausa dalla scena musicale."Ho letto molti messaggi dicendo che volete un album ... Ho fatto tour per tutta la mia ...

Sta arrivando il nuovo album della talentuosa e versatile Grimes : Miss Anthropocene : Penso spesso a quello che sto provando a fare con il mio mestiere. Non inizio da qui per un picco maniacale di egoriferimento. Lo faccio per questioni attinenti a quello di cui a breve andrò a parlare, partendo come sempre da una premessa che apparentemente nulla ha a che vedere con il cuore del pezzo, un po' come succede in genere nelle puntate dei Simpson. Penso spesso a quello che provando a fare con il mio mestiere, dicevo. E ci penso ...

Madonna lancia un nuovo album : Madonna è sempre Madonna. E, secondo diversi fonti, a 60 anni avrebbe un piano per tornare al centro dell'attenzione mediatica. Musicalmente vuole tornare sul palco che, dopo tutto, è una seconda casa ...

Francesco Taskayali stasera alla Casa del Jazz di Roma con Homecoming - il nuovo album del compositore : Pianista e compositore, ma soprattutto giovane e talentuoso cittadino del mondo, Francesco Taskayali e pronto a celebrare la piu recente tappa del suo cammino artistico con l'uscita, il 22 marzo , ...

“E’ sempre bello” - in arrivo il nuovo album di Coez : "È sempre bello" è il nuovo album di Coez in uscita il 29 marzo per Carosello Records. Lo ha annunciato il cantautore sui propri social, rivelandosi come autore delle frasi anonime che da febbraio hanno invaso i muri, le strade, le fermate e i mezzi pubblici di Roma e Milano. Una vera guerrilla urbana, con frasi come "L`amore come va?", "Non basta un elastico per tenerci insieme", "Vorrei fosse domenica", "Siamo in isolamento ma con un`isola ...

È sempre bello è il nuovo album di Coez in uscita a marzo : l’annuncio dopo l’ “invasione” di Roma e Milano : "La primavera è giunta e sta per arrivare anche il mio quinto disco", così Coez comunica il rilascio del nuovo album di inediti, il cui annuncio è stato anticipato da una serie di manifesti misteriosi tra le strade, i bus e i tram di Roma e di Milano. È sempre bello, questo il titolo del nuovo progetto discografico di Coez che riprende il titolo dal singolo omonimo già disponibile in rotazione radiofonica e in digital download, uscirà il 29 ...

Spunta il titolo di un altro inedito di Rihanna - ma del nuovo album nemmeno l’ombra : Mentre si fa ancora attendere il nuovo album di inediti, che a tre anni dal precedente non ha ancora un titolo né una data d'uscita, Spunta il titolo di un nuovo inedito di Rihanna, apparso sul database BMI, Broadcast Music Incorporated. Sul sito è stata registrata una nuova canzone attribuita a Rihanna come interprete, che si intitola Gwan Look Pon It. A lavorare alla canzone è stata una squadra di compositori ed autori, tra i quali anche ...

Anche il figlio Gene nel nuovo album di Liam Gallagher atteso per la fine del 2019 : Nel nuovo album di Liam Gallagher ci sarà Anche il giovane Gene. A testimoniarlo sono le immagini comparse sui canali ufficiali dell'ex Oasis, che ha rivelato della presenza di suo figlio nella sua prossima prova di studio. Il disco, che non ha ancora una data di rilascio ufficiale, rappresenterà il seguito ideale di As you are che l'artista ha rilasciato oltre un anno fa. Nonostante le speranze dei fan, non è ancora arrivato il momento ...

Svelata la tracklist di L’altra metà di Francesco Renga - un’immagine per ogni traccia anticipa il nuovo album : La tracklist di L'altra metà di Francesco Renga è finalmente ufficiale. Dopo gli ultimi giorni trascorsi a produrre disegni che rappresentassero le tracce del nuovo album, l'artista bresciano ha sciolto le riserve su quello che sarà il contenuto della sua prossima prova di studio. L'altra metà è già stato anticipato da Aspetto che torni, brano con il quale si è presentato all'ultimo Festival di Sanremo e che ha dedicato a sua madre. Dopo una ...

Roma - cartelloni misteriosi in tutta la città : per molti è il nuovo album di Coez : 'Come va l'amore ?' E' questo il misterioso testo che compare su un gran numero di cartelloni pubblicitari che ormai da giorni campeggiano in ogni angolo della città di Roma, incluse le fiancate degli autobus. Accanto alla frase sopracitata sono presenti anche altre scritte, di volta in volta diverse, che recitano ad esempio 'Siamo in isolamento ma con un'isola dentro', oppure 'Non voglio mai quello di cui ho bisogno', ma anche 'Non basta un ...

Donatello Ciullo torna con un nuovo album : La Strada : Donatello Ciullo, cantautore adottato dalla splendida Torino da ormai molti anni, pubblica GIROTONDO il nuovo singolo estratto dall’album LA Strada (SanLucaSound) uscito il 18