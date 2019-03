Il Nome della Rosa | un successo italiano che verrà trasmesso in America e UK

Se L’Isola dei Famosi affonda Il Nome della Rosa - qualcosa è andato storto : perché la serie Rai non è piaciuta? : La produzione televisiva de Il Nome della Rosa non è riuscita nel grande intento di riportare in auge il best seller di Umberto Eco. Lo avevamo detto fin dall'inizio: trasportare questa opera monumentale sullo schermo non è un'impresa facile. Eppure il film del 1986, pur con gli opportuni tagli per dovere logistico, aveva convinto pubblico e critica. Ma se arriviamo a un punto in cui L'Isola dei Famosi affonda Il Nome della Rosa negli ...

«Il Nome della rosa» : cosa non ha funzionato : Il nome della rosa: le prime immaginiIl nome della rosa: le prime immaginiIl nome della rosa: le prime immaginiIl nome della rosa: le prime immaginiIl nome della rosa: le prime immaginiGli ingredienti c’erano tutti. I cortili di pietra, il mistero da risolvere, i costumi finemente lavorati e la garanzia che Umberto Eco avesse approvato il progetto prima della sua scomparsa. Qualcosa, però, non è andato come previsto e Il nome della rosa, ...

Il Nome della rosa - la replica dell'appuntamento finale disponibile online su RaiPlay : Anche questa settimana è stata trasmessa in prime-time su Rai 1 una nuova puntata de "Il nome della rosa". Lunedì 25 marzo infatti è stata trasmessa in prime-time su Rai 1 la quarta e ultima puntata della serie. Nella serata, si è visto l'inizio del processo contro Remigio, ma anche Bernardo dettare legge all'abbazia. Nel frattempo, Malachia è riuscito a salvare il libro, mentre la ragazza occitana è stata condannata ad essere bruciata al rogo ...

Il Nome della rosa - riassunto puntata finale : Salvatore testimonia contro Remigio : Lunedì 25 marzo è andato in onda in prime-time su Rai 1 il gran finale della serie tv basata sull'omomino libro di Umberto Eco, "Il nome della rosa". La fiction con protagonisti John Turturro e Rupert Everett, infatti, questa settimana ha salutato il suo pubblico con un finale di stagione pieno di colpi di scena e sorprese. Nel dettaglio, Remigio viene arrestato e sottoposto a un terribile processo, Bernardo Gui continua a fare promesse e non ...

Il Nome della rosa 2 ci sarà? Improbabile la seconda stagione : Il nome della rosa 2 ci sarà? La seconda stagione sicuramente non si farà, ecco perché La seconda stagione de Il nome della rosa ci sarà? Sembra proprio che la fiction Rai non proseguirà con delle nuove vicende su Guglielmo e Adso, se si vuole restare fedeli alla storia raccontata da Umberto Eco nel suo […] L'articolo Il nome della rosa 2 ci sarà? Improbabile la seconda stagione proviene da Gossip e Tv.

