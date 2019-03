Il ministero della Difesa spagnolo ha incolpato una «potenza straniera» dell’attacco

Leonardo sigla jv con il ministero della Difesa dell'Algeria : Si rafforza la collaborazione tra Leonardo e l' Algeria . La società italiana attiva nel settore dell'aerospazio, della Difesa e della sicurezza e il Ministero della Difesa algerino hanno annunciato ...

Cartoni per la pizza tossici - ispezione del ministero della Salute : alti livelli di bisfenolo A : No, i Cartoni della pizza non sono salutari. Perché possono contenere bisfenolo A, una sostanza molto nociva e bandita dall'Efsa nei prodotti come i biberon. A lanciare l'allarme una inchiesta de Il Salvagente che ha analizzato i Cartoni di tre aziende, due straniere e una italiana, la spagnola Garc

Fecondazione eterologa a rischio : appello al ministero della Salute per un intervento immediato : DAL 29 APRILE eterologa A rischio IN MOLTI CENTRI ITALIANI – Dal 29 aprile potrebbe non essere più possibile importare gameti ed effettuare la Fecondazione eterologa in molti dei centri italiani preposti. Una nota del Ministero della Salute, infatti, ricorda la scadenza prevista dalla legge che ha fissato per questa data ultima la possibilità per i centri di acquisire la certificazione di conformità del CNT (Centro Nazionale Trapianti) al fine ...

Fecondazione eterologa in Italia a rischio dal 29 aprile : appello al ministero della Salute : La Fecondazione eterologa è «a rischio» in molti centri Italiani dal prossimo 29 aprile e questo potrà determinare gravi disagi alle oltre 6mila coppie che vi ricorrono ogni...

Fecondazione eterologa a rischio : appello al ministero della Salute : Dal 29 aprile potrebbe non essere più possibile importare gameti ed effettuare la Fecondazione eterologa in molti dei centri italiani preposti. Una nota del Ministero della Salute, infatti, ricorda la scadenza che la legge ha fissato come ultima possibilità per i centri di acquisire la certificazione del Centro nazionale trapianti (Cnt) per poter accedere all’iscrizione nel compendio europeo degli It (Istituti di Tessuti). Per far fronte a ...

Fecondazione eterologa in Italia a rischio dal 29 aprile : appello al ministero della Salute : Le motivazioni del persistente turismo procreativo e delle difficoltà di reperire donatori/donatrici, sottolinea inoltre, 'è imputabile alla mancanza di qualsiasi politica di informazione e al ...

Pizza - il cartone è tossico?/ Rilevato bisfenolo : indaga il ministero della Salute : Pizza da asporto, scatta l'allarme: il cartone è tossico? Rilevato bisfenolo nell'analisi del Salvagente, e ora indaga il ministero della Salute

"Il cartone della pizza prodotto all'estero è velenoso". Indaga il ministero della Salute : Un nuovo allarme alimentare approda sulle nostre tavole e questa volta vede protagonista la pizza. ll contenitore utilizzato per il suo trasporto conterrebbe, infatti, bisfenolo A, sostanza potenzialmente dannosa per l'uomo. L"allarmante scoperta è emersa dall"inchiesta esclusiva condotta da "Il Salvagente", mensile rivolto ai consumatori leader nei test di laboratorio contro le truffe.Secondo quanto riportato dalla rivista, il BPA (composto di ...

Fagiolini allo stramonio contaminati in Francia - l'allarme del ministero della Salute : cosa non devi mangiare : l'allarme arriva del ministero della Salute, che ha richiamato due lotti di Fagiolini finissimi surgelati Delizie dal Sole di Eurospin. l'allarme riguarda la potenziale presenta di stramonio, datura stramonium: il prodotto interessato è venduto in buste da 600 grammi con i numeri di lotto 9043M e 90

Algeria : portavoce ministero Esteri Pechino - stabilità paese è nell'interesse della Cina : Algeri, 19 mar 19:50 -, Agenzia Nova, - La stabilità dell'Algeria è nell'interesse della Cina e Pechino spera di vedere il paese "muoversi agevolmente" all'interno dell'attuale situazione politica. Lo ha dichiarato il portavoce del ministro degli Esteri cinese, Geng Shaung, citato dall'agenzia di stampa "Xinhua". Geng ha commentato i recenti sviluppi politici in Algeria dove in seguito ...

Catania - “militare prese l’epatite dopo le vaccinazioni per missione all’estero” : il ministero della Salute dovrà risarcirlo : Un militare che aveva contratto l’epatite cronica dopo essersi vaccinato alla vigilia di una missione all’estero riceverà un risarcimento di circa 3 milioni di euro dal ministero della Salute. Lo ha stabilito il tribunale di Catania che ha dato ragione al soldato basandosi sulla relazione di un consulente che non mette in dubbio la sicurezza del vaccino, ma la tecnica di somministrazione plurima in poco tempo e senza prima adeguati ...

Vaccini : militare contrae epatite - risarcimento da 3 milioni di euro dal ministero della Salute : Il tribunale di Catania ha condannato il Ministero della Salute al risarcimento danni nei confronti di un militare che ha contratto l’epatite cronica durante le vaccinazioni precedenti alla partenza per una missione all’estero. Secondo l’avvocato Silvio Vignera, difensore della parte ricorrente, il risarcimento complessivo ammonterebbe a circa 3 milioni di euro. La relazione prodotta dal consulente del giudice non mette in ...

Marshmallow ritirati dal commercio : l’allerta del ministero della Salute : Ikea ha ritirato dal mercato il dolce ‘Sötsak skumtopp’ da 180 grammi “perché nell’elenco degli ingredienti non è indicata chiaramente la presenza dell’allergene del latte”. Lo comunica il sito del Ministero della Salute nella pagina web. “Il consumo del prodotto non presenta alcun rischio per le persone non allergiche o non intolleranti al latte o ai suoi componenti – sottolinea Ikea in una nota ...

Fisici obbligati a iscriversi all’Ordine anche se non sanitari? La palla torna al ministero della Salute : Sono certo che gli appassionati followers dell’OrdiNovela saranno d’accordo con me: con questo terzo episodio, la vicenda dell’obbligo di iscrizione all’Ordine per Fisici, Chimici, Biologi et similia ingrana la marcia con una svolta importante. Come forse ricorderete, tutto è iniziato con la legge Lorenzin, che riordina le professioni sanitarie. Secondo l’intepretazione dell’Ordine professionale dei Fisici e dei Chimici, tale legge ...