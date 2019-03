Il Manchester City partecipa alla Premier League Asia Trophy

Calciomercato Inter - Skriniar : è derby di Manchester tra City e United : Calciomercato Inter – Secondo quanto riportato dall’edizione online del Daily Mirror, il Manchester City sarebbe pronto a mostrare i propri muscoli per sfidare, sconfiggere i rivali del Manchester United e convincere così l’Inter a cedergli Milan Skriniar. Il City sarebbe disposto ad offrire una cifra record er riuscire ad aggiudicarsi il difensore 24enne per 85,5 […] L'articolo Calciomercato Inter, Skriniar: è derby di ...

Inter - pericolo Skriniar : su di lui irrompe il Manchester City (RUMORS) : Un giocatore che potrebbe infiammare la prossima sessione di calciomercato dell'Inter è Milan Skriniar. Il centrale slovacco anche quest'anno ha confermato di essere uno dei migliori Interpreti del ruolo in tutto il mondo. La consacrazione è arrivata in Champions League, dove l'ex Sampdoria non ha sfigurato contro avversari di caratura mondiale come Luis Suarez ed Harry Kane. Già lo scorso anno, con una sola stagione ad alti livelli, non erano ...

Calciomercato - Saúl Ñíguez verso il Manchester City : Guardiola pronto a piazzare il colpo : Saúl Ñíguez potrebbe essere il primo rinforzo per il Manchester City di Guardiola in vista della prossima stagione Il Manchester City si appresta a mettere a segno un colpo davvero altisonante. Secondo il Daily Mail infatti, la squadra di mister Guardiola sarebbe in procinto di concludere un affare interessantissimo con l’Atletico Madrid. Il tecnico catalano vuole fortemente il centrocampista Saúl Ñíguez ed a quanto pare ...

Champions League - pronostici partite del 9-10 aprile : Manchester City e Juventus favorite : Martedì 9 aprile avranno inizio i quarti di finale di Champions League che saranno indubbiamente fondamentali per assicurarsi il passaggio al turno successivo. Guardando ai pronostici delle sfide in programma, Tottenham-Manchester City si profila come un match da Goal (quota PlanetWin 1,58). Si tratta di due compagni che dovrebbero garantire un certo spettacolo in campo, potendo contare su diversi elementi in organico piuttosto avvezzi a trovare ...

Asta per Nicolò Zaniolo : interessate Juve - Milan - Manchester City e Real Madrid : In casa Roma l’aria e pesante. A fine stagione tantissimi giocatori avranno le valigie in mano e molti club saranno

Oxford-Bradford - che caos! FA Cup : Manchester City contro tutti : L’arbitro Andy Davies ha le idee un po’ confuse. Watford e Wolverhampton non vogliono rinunciare alle loro maglie. E in Championship lo Sheffield vince una sfida cruciale a Elland Road. di Stefano Ravaglia Week-end intenso lassù nella terra d’Albione. Tra Premier, FA Cup, e tutto il resto, sono accadute tante cose importanti. Mentre continua serrata la lotta per il titolo tra Manchester City e Liverpool, con i reds ...

Oltre Guardiola. I piani del Manchester City per il controllo globale del calcio : All’esterno della City Football Academy, l’avveniristico centro di allenamento del Manchester City – un luna park del pallone con sedici campi, inaugurato nel 2014 e costato 200 milioni di sterline – campeggia una frase significativa: “Creeremo una struttura per il futuro, non solo un team di stelle

Fa Cup - rimonta ‘da pazzi’ del Manchester City : Swansea ko e semifinale [FOTO] : 1/18 AFP/LaPresse ...

Manchester City - Guardiola : 'Il mio successo qui passa dalla Champions' : Tre semifinali perse alla guida del Bayern, due eliminazioni, agli ottavi e ai quarti, da quando è sulla panchina del Manchester City : per Pep Guardiola la Champions League sta diventando un'...

Il Manchester City rischia un blocco del mercato : Manchester City blocco mercato – Il Manchester City potrebbe trovarsi presto nei guai. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese “The Sun”, i Citizens potrebbero essere presto sanzionati con un blocco del mercato dei trasferimenti per due sessioni (una estiva e una invernale). La FIFA è pronta a confermare che il club di Manchester sarà il […] L'articolo Il Manchester City rischia un blocco del mercato è stato realizzato da ...

Champions League - la Juventus ai quarti pesca l'Ajax ammazza-Real. Se passa - Manchester City o Tottenham : Sarà l'Ajax l'avversario della Juventus nei quarti di Champions League. Questo l'esito del sorteggio effettuato a Nyon. La gara di andata si svolgerà fra il 9 e 10 aprile ad Amsterdam, ritorno la settimana successiva (fra il 16 e il 17) all'Allianz Stadium. In caso di passaggio del turno, la Juvent

Stangata per il Manchester City : blocco del mercato per le prossime due sessioni : Stangata in arrivo per il Manchester City da parte della Fifa. Secondo il quotidiano inglese “The Sun“, la squadra di Guardiola sarà sanzionata per aver violato le norme sul tesseramento dei calciatori minorenni. Come successo già al Chelsea, il club verrà punito col blocco del mercato in entrata per le prossime due sessioni. Una fonte interna alla Fifa dichiara: “L‘indagine sul City va avanti da tempo e ci ...

In Inghilterra sono sicuri : Manchester City - mercato bloccato due sessioni : Dall'Inghilterra arriva una bomba che scuote il mondo del Manchester City . Stando a quanto riporta il Sun in esclusiva in prima pagina, infatti, il club di Guardiola entro pochi giorni sarà punito dalla Uefa con il blocco del mercato per le ...