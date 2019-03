Il governo accetta il bullismo diplomatico dell’ambasciata cinese

La Polonia ha accusato il governo israeliano di avere detto frasi «razziste e inaccettabili» sui polacchi e l’Olocausto : Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha annunciato che il suo paese non parteciperà alla riunione del “gruppo di Visegrád” (che include quattro paesi dell’Europa centrale) fissata per martedì in Israele. La decisione è stata presa a causa di alcune

Guaidò ha dichiarato di non accettare il "dialogo falso" con il governo - : L'opposizione venezuelana non è pronta ad un "dialogo falso"con il governo , ha dichiarato venerdì il leader dell'opposizione Juan Guaidò , dichiarandosi il Presidente temporaneo della Repubblica. "La ...

Legge 104 e disabili : aumento pensione invalidità - governo accetta incontro : Legge 104 e disabili: aumento pensione invalidità, governo accetta incontro incontro governo parti sociali per disabili Nessun aumento per le pensioni di invalidità, nessun incremento per i soggetti disabili e i titolari di Legge 104. Ma per il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega a Famiglia e disabilità Vincenzo Zoccano si è creata un po’ di confusione. Soprattutto nel confondere prestazioni previdenziali con indennità ...