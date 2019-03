Il Divo | stasera in tv il capolavoro di Paolo Sorrentino con Servillo-Andreotti

optimaitalia

(Di martedì 26 marzo 2019)Per celebrare i David di Donatello, la cui 64esima edizione andrà in scena domani sera, la Rai ha previsto per il mese di marzo una programmazione dedicata ai film italiani che hanno segnato la storia recente del premio più prestigioso del cinema italiano. Dopo Habemus Papam, Gomorra, La tenerezza è la volta de Ildi, trasmesso in prima serata alle 21.10 su Rai Movie, che nel 2009 ottenne ben 16 candidature e 7 statuette, a partire da quella a Toni, miglior attore per la sua interpretazione di Giulio. Ed è davvero un’incarnazione magistrale la sua, punto necessario dal quale partire per raccontare un film che ha un posto centrale nella filmografia di, ancora oggi il suo esito più alto e quello che ha definito al meglio le coordinate del suo stile.Il Giuliodi Toninon ha molto a che vedere, per fare qualche ...

