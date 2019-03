Il delitto politico di Trump è in pieno sole | che c’era mai da provare?

ilfoglio

(Di martedì 26 marzo 2019) Ogni limite ha la sua pazienza, diceva Totò. Ogni garantismo pure. Mueller ha scoperto che non ci sono le prove della collusione dicon i soviet né della sua campagna per ostruire l’accertamento giudiziario. Perché? Servivano delle prove? Infatti l’Impostore in campagna elettorale aveva detto

lella_50 : RT @VincenzoDeLuca: Giubbino dopo giubbino, divisa dopo divisa, @matteosalvinimi stava consumando un furto di 6 miliardi ai danni del Sud.… - PeloRoberto : RT @VincenzoDeLuca: Giubbino dopo giubbino, divisa dopo divisa, @matteosalvinimi stava consumando un furto di 6 miliardi ai danni del Sud.… - tal_Marco : RT @VincenzoDeLuca: Giubbino dopo giubbino, divisa dopo divisa, @matteosalvinimi stava consumando un furto di 6 miliardi ai danni del Sud.… -