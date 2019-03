wired

(Di martedì 26 marzo 2019) (Foto: Getty Images) Ilumano è in grado direin età. È questo l’ultimo risultato di uno studio appena pubblicato su Nature, che fornisce così una prova del fatto che la capacità rigenerativa del nostro, chiamata neurogenesi (ovvero la produzione di), potrebbe continuare per tutta la nostra vita. E non, come si pensava inizialmente, che ilsmettesse di produrrepoco dopo la nascita.Nello studio, i ricercatori della Severo Ocho Molecular Biology Centre, in Spagna, guidati da María Llorens-Martín, hanno analizzato campioni di tessuto cerebrale provenienti da 13 persone decedute di età compresa tra 43 e 87 anni. Dalle analisi, svolte utilizzando quattro tipi di anticorpi in grado di rilevare le proteine prodotte dai, è emerso che nell‘ippocampo, una regione delfondamentale per ...

MilanoCitExpo : Il cervello crea nuovi neuroni anche in età adulta? #DipartimentoInnovazioneTecnologia - micheleiurillo : Il cervello crea nuovi neuroni anche in età adulta? - alecaro1994 : @matteosalvinimi Nonostante ci siano meno morti, la sinistra continua a fare propaganda anti-italiana facendo il la… -