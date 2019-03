Il bus di San Donato milanese | Orsetti e il pericolo della demagogia manesca

Le insalate in busta - da Bonduelle a Coop - da Lidl a Eurospin : ecco quali sono le più sicure e quali sono contaminate da pesticidi e metalli pesanti : Comode – e care – le insalate in busta conquistano sempre più affezionati: nell’ultimo decennio, secondo le rilevazioni Nomisma, la presenza degli ortaggi di IV gamma sulle tavole degli italiani è aumentata, di anno in anno, del 5% circa e il balzo più grande (+7,3%) lo ha registrato l’insalata unitipo, quella mono varietale, “come il lattughino – spiega in una nota Il Salvagente – che abbiamo voluto portare in ...

Roma. bus turistici stretta sui controlli : oltre tremila sanzioni per irregolarità : oltre tremila sanzioni per irregolarità degli operatori di bus turistici e mille controlli sul campo da parte della Polizia Locale

Dybala manda un vocale a Rami - il bambino eroe del bus di San Donato Milanese : “vieni allo Stadium - voglio conoscerti” : Paulo Dybala ha mandato un messaggio a Rami, il bambino eroe del bus incendiato a San Donato Milanese: la stella della Juventus ha invitato il suo giovane fan allo Stadium Nei giorni scorsi, Rami Shehata è diventato un vero e proprio eroe. Il giovane studente ha contribuito, insieme alle forze dell’ordine, a sventare l’incendio del bus di San Donato Milanese, salvando la vita delle 50 persone (gran parte bambini) presenti a ...

Alessandro Sallusti a valanga sul ragazzino eroe dell'autobus : "Caro Ramy - ecco cosa non hai capito" : "Ramy, il ragazzo egiziano che con le sue telefonate ha sventato la strage sul bus dirottato da un terrorista senegalese, non si accontenta della cittadinanza «per merito» ipotizzata in queste ore, ma vuole lo ius soli per tutti, cioè la cittadinanza per diritto di nascita". Peccato, scrive Alessand

I terrificanti commenti di Barbra Streisand su Michael Jackson pedofilo : “Credo agli abusi - ma non li ha uccisi” : Forse è stato solo un insieme di dichiarazioni riportate in modo inesatto, forse un'opinione espressa male, ma il commento di Barbra Streisand su Michael Jackson e il documentario Leaving Neverland è davvero terrificante. La diva di È nata una stella è entrata nel dibattito sul docufilm che sta innescando pesanti reazioni e conseguenze sull'eredità culturale lasciata dalla leggendaria popstar, accusata dai due protagonisti di Leaving ...

Si è dimesso l’arcivescovo di Santiago del Cile - accusato di aver insabbiato abusi sessuali commessi da tre sacerdoti : Papa Francesco ha accettato le dimissioni del cardinale Cileno Ricardo Ezzati dal suo ruolo di arcivescovo di Santiago del Cile, il più importante della Chiesa cattolica del paese. Ezzati, che ha 77 anni, è accusato di aver insabbiato abusi sessuali

Milano-Sanremo - incidente tra auto e bus poco dopo il passaggio a Pavia : traffico in tilt : Pavia, 23 marzo 2019 - Code per oltre due ore e mezza, in entrambe le direzioni, per un incidente che ha coinvolto 2 auto e un pullman. Lo scontro è avvenuto questa mattina verso le 11 nel tratto dell'...

Pedofilia - si dimette l’arcivescovo di Santiago del Cile. Andrà a processo per l’occultamento di tre abusi : l’arcivescovo di Santiago del Cile, Ricardo Ezzati, si è dimesso dall’arcidiocesi dopo che ieri la Corte di appello ha deciso che dovrà essere processato per tre casi di occultamento di abusi sessuali da parte di membri del clero della diocesi. Il Papa, accettando la sua rinuncia al governo pastorale dell’arcidiocesi cilena che guidava da nove anni, ha nominato monsignor Celestino Aos Braco, finora vescovo di Copiapó (Cile), amministratore ...

Torna Mirabilia a Fossano e busca : ufficiali i primi due spettacoli : I biglietti per i primi due spettacoli di Mirabilia 2019 sono disponibili da oggi, 22 marzo, su https://www.liveticket.it/festivalMirabilia Nei prossimi mesi verrà annunciato il ricco e completo ...

Terrore bus : Sy interrogato a San Vittore : ANSA, - MILANO, 22 MAR - E' stato fissato per oggi pomeriggio alle 15.30 nel carcere milanese di San Vittore l'interrogatorio davanti al gip di Milano Tommaso Perna per Ousseynou Sy, il 47enne che due ...

Prete abusa di una donna mentre le dà l’estrema unzione e le unge il petto con l’acqua santa : Avrebbe palpeggiato una donna mentre le dava l'estrema unzione. Per questa pesante accusa è stato arrestato Gerold Langsch, sacerdote 75enne di Austin, in Texas, Stati Uniti. L'ultimo scandalo, dopo quelli legati alla pedofilia, che sta investendo la Chiesa cattolica a stelle e strisce si è consumato lo scorso mese di ottobre ma l'uomo è stato arrestato per aggressione solo ieri, mercoledì 20 marzo, quando la notizia è stata diffusa dalla stampa ...

San Donato Milanese - terrore sul bus. L'autista Sy : 'Volevo usare bambini come scudo' : 'Volevo andare a Linate per prendere aereo e tornare in Africa' "Volevo andare a Linate per prendere un aereo e tornare in Africa e usare i bambini come scudo": così ha raccontato a chi lo ha ...

bus dirottato a Milano - Ousseynou Sy nel reparto protetti a San Vittore : i pm cercano il video-manifesto : L'autista in attesa dell'interrogatorio di convalida. Perquisita casa e auto: un collega sostiene che pochi giorni prima avesse acquistato su Internet un taser

Picchiate sul bus perché indossano il velo : “Avete paura di un cane ma non di farvi saltare in aria” : È accaduto a Torino. Alcune ragazze musulmane sono salite a bordo di un autobus e sono state aggredite da un'altra passeggera.Una delle ragazze aveva paura di un cane presente sul mezzo con il suo padrone. Tutto è partito da lì. Una donna ha inveito contro di loro: “Avete paura di un cane ma non di farvi saltare in aria negli attentati…”. A darne notizia è il giornale islamico on-line "dailymuslim.it".Dalle parole si è passati subito ai fatti. ...