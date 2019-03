I segreti della Spezieria | nel cuore di Trastevere | è intatta la farmacia più antica del

Stadio della Roma - nel mirino degli investigatori gli incontri “segreti” tra l’imprenditore indagato e l’ad di Eurnova : Le società dei fratelli Toti e la Eurnova di Luca Parnasi. Interessi che si incrociano da sempre, nell’alveo del panorama edile Romano. Anche dopo gli arresti del giugno 2018, quando Parnasi viene arrestato e la Procura di Roma svela il giro di corruzione presente dietro l’affare sullo Stadio dell’As Roma. L’operazione dei carabinieri “Congiunzione astrale”, che ha portato in carcere fra gli altri, l‘ormai ex presidente dell’Assemblea ...

Osservazione della Terra : vegetazione senza segreti per Sentinel-2 : Un planisfero che illustra l’andamento stagionale delle aree verdi della Terra e fornisce indicazioni utili per la produttività dei terreni, l’agricoltura, la selvicoltura e il controllo della degradazione del suolo: è una nuova mappa che ritrae il nostro pianeta con una risoluzione di 20 metri – spiega Global Science – ed è il frutto di tre anni di attività della coppia di satelliti Sentinel-2, che fa parte della costellazione ...

Ferrari SF90 F1 2019 : immagini e tutti i segreti della monoposto : Ferrari SF90 F1 2019: immagini e tutti i segreti della monoposto immagini e dettagli Ferrari SF90 La Ferrari ha presentato la 65esima monoposto della sua storia in Formula 1. Si chiama SF90 in onore del 90esimo compleanno della casa di Maranello. Sono diverse le modifiche subite dalla vettura per adeguarsi alle modifiche regolamentari previste per la prossima stagione. Prima di tutto, però, a cambiare è il colore: la nuova Ferrari si tinge ...

Prosegue fino al 31 marzo il festival 'Le case della scienza' per scoprire i segreti degli 'Spazi' : Gli spettacoli sono in programma venerdì 22 marzo, ore 20,; sabato 23 marzo, ore 15.30, 16.30, 17.30 e 18.30, e domenica 24 marzo, ore 10, 11, 15.30, 16.30, 17.30. 18.30,., r.cr.,

Ds Performance : tutti i segreti della monoposto elettrica e non solo : Le scocche sono fornite da Spark Racing Technologies, i freni dalla Brembo, gli pneumatici sono all-weather Michelin Pilot Sport, monogomma, e le batterie da McLaren Applied Technologies, posizionate ...

F1 - a Melbourne il via al campionato. Casa Ferrari : ecco i segreti del laboratorio della Rossa : «Non faccia foto e non tocchi nulla». Non è un ordine, è quasi una minaccia. Il box della Ferrari a cui ho accesso per un giorno è sempre presidiato. L’entrata è un lungo corridoio che impedisce la vista dall’esterno e conduce al garage vero e proprio, la stanza dei bottoni. Non l’unica. «Mentre qui a Melbourne adesso affrontiamo le prove libere, q...

Tre giorni per scoprire i segreti della Camera dei deputati del Parlamento Subalpino : È l’unica aula parlamentare rimasta integra in Europa tra quelle nate con le rivoluzioni del 1848, è qui che Camillo Cavour, Giuseppe Garibaldi, Angelo Brofferio, Cesare Balbo, Massimo d’Azeglio, Vincenzo Gioberti, Quintino Sella e centinaia di misero le basi della nostra democrazia e avviarono il cantiere dell’Italia, svolgendo l’attività legislat...

F1 - a Melbourne il via al campionato. Casa Ferrari : ecco i segreti del laboratorio della Rossa : Per la prima volta siamo entrati nei box durante le prove. Al lavoro per Vettel e Leclerc anche 40 ingegneri a Maranello: «Come Cape Canaveral e Houston»

Tirreno-Adriatico - Viviani svela i segreti della sua vittoria : “volata caotica - ma sapevo come muovermi” : Il corridore italiano ha analizzato la volata che gli ha permesso di vincere la terza tappa della Tirreno-Adriatico Elia Viviani ha vinto la terza tappa della Tirreno-Adriatico, frazione di 226 km partita da Pomarance e conclusasi a Foligno. Il campione d’Italia della Deceuninck-Quick Step si è imposto in volata davanti allo slovacco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) e al colombiano Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), centrando così la ...

Meghan Markle nel mirino degli haters : insulti razzisti - “vai a casa” e l’icona della banana. In azione i servizi segreti : Perseguitata dagli haters. Meghan Markle è finita ancora una volta nel mirino dei troll che tentavano di rovinarla a colpi di tweet con scritto “vai a casa” accompagnati dall’icona a forma di banana. insulti a sfondo razziale, molto pesanti, insieme a illazioni e calunnie ingannevoli, tanto da richiedere l’intervento dei servizi segreti britannici per porre fine a quella che era diventata una vera e propria tempesta di ...

Michelangelo e i segreti della Pietà in terracotta : Dietro il mistero di questa Pietà in terracotta si nasconde la mano di Michelangelo. Ritrovata circa 20 anni fa, a lungo tempo è rimasta nascosta sotto 9 strati di vernice che ne nascondevano la bellezza. Solo un accurato restauro l'ha riportata alla luce. La statua è una terracotta che mescola creta e polvere di marmo di Carrara e che, al termine di tutte le analisi della struttura tecnica e materica, rimanda alle opere del giovane Michelangelo ...

Barbie compie 60 anni segreti e curiosità della bambola più venduta al mondo : Si stima che siano state vendute nel mondo oltre un miliardo di Barbie, un record difficilmente raggiungibile per una bambola che il 9 marzo de 1959 si affacciava per la prima volta sui banconi dei negozi di giocattoli. compie 60 anni la fashion doll il cui vero nome è Barbara Millicent Roberts commercializzata dalla Mattel e vero mito di fashion ed eleganza capace di intercettare i gusti di più generazioni ed evolversi fino ai giorni ...