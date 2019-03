I fan criticano State of Play | i giocatori delusi dal primo episodio della trasmissione

eurogamer

(Di martedì 26 marzo 2019) Come saprete, ieri sera è andato in onda ildiof, l'evento livestream di Sony dove erano attesi annunci, date di uscita e novità riguardo nuovi giochi PS4 e PS VR.I fan attendevano lacon trepidazione ma, a quanto pare, c'è stato poco o nulla di quello che si aspettavano. Le grandi esclusive sonoassenti, quindi nessuna novità su The Last of Us Part 2, Death Stranding o Ghost of Tsushima e, sul fronte VR, solo Iron Man VR ha attirato l'attenzione.hanno criticato l'evento che su YouTube ha collezionato oltre 8.500 dislike.Leggi altro...

Eurogamer_it : L'evento #StateofPlay di #Sony delude i fan.