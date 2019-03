Huawei SuperCharge Power Bank 40W e FreeBuds Lite ufficiali | contenuti elevati | come il

Huawei Mate 20 X in arrivo in versione 5G mentre il sistema SuperCharge 55W resterà un’esclusiva di Huawei Mate X : Huawei Mate 20 X sarà lanciato in una speciale versione 5G per sfruttare le potenzialità della nuova connettività. Ecco cosa sappiamo al momento L'articolo Huawei Mate 20 X in arrivo in versione 5G mentre il sistema SuperCharge 55W resterà un’esclusiva di Huawei Mate X proviene da TuttoAndroid.