agi

(Di martedì 26 marzo 2019)C'è la quarta fotocamera - ed era attesa, da un marchio che da sempre ha puntato sulla qualità dell'immagine - e non c'è più l'Chi già aveva storto (e continua a storcere) il naso per l'asdel jack per le cuffie in uno smartphone inorridirà di fronte alla novità introdotta da Huawei con il P30 Pro. Acoustic Display è una tecnologia grazie alla quale il suono viene emesso direttamente dal display. In pratica il cristallo funge da cassa di risonanza ampliando da una parte la superifice uditiva, ma garantendo dall'altra il massimo della privacy alle chiamate.Cosa significa questo? Che si potranno portare pacchi e fare quant'altro richieda l'uso di due mani tenendo il telefono tra l'orecchio e la spallaperdere pezzi di conversazione (se si è così pigri da non cedere agli auricolari), ma soprattutto che pur tenendo il volume alto chi sta intorno non ...

infoitscienza : Huawei P30 Pro è senza altoparlante e ha 4 fotocamere - contribuenti : Huawei P30 Pro è senza altoparlante e ha 4 fotocamere -