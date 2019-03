Huawei P30 Pro e P30 provati da noi | luccicano e il PRO ha una fotocamera assurda video

Huawei P30 e P30 Pro - due nuovi smartphone top di gamma per chi ama le foto : Huawei ha scelto la cornice di Parigi per presentare i due nuovi smartphone P30 e P30 Pro, successori dei modelli dello scorso anno P20 e P20 Pro. La filosofia di base è la stessa: puntare sulla fotografia usandola come arma per battere la concorrenza. Per quanto riguarda il P30 Pro le novità sono molte e promettenti. Meno pretenzioso il P30, che condivide con il fratello maggiore alcune caratteristiche tecniche, ma non il comparto ...

Huawei P30 Pro è senza altoparlante e ha 4 fotocamere : C'è la quarta fotocamera - ed era attesa, da un marchio che da sempre ha puntato sulla qualità dell'immagine - e non c'è più l'altoparlante. Chi già aveva storto (e continua a storcere) il naso per l'assenza del jack per le cuffie in uno smartphone inorridirà di fronte alla novità introdotta da Huawei con il P30 Pro. Acoustic Display è una tecnologia grazie alla quale il suono viene emesso direttamente dal display. In pratica il ...

Huawei P30 e P30 Pro ufficiali : ottimi top di gamma con una fotocamera pazzesca : Huawei ha da poco presentato i suoi primi flagship del 2019 Huawei P30 e Huawei P30 Pro. Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi ai due smartphone. L'articolo Huawei P30 e P30 Pro ufficiali: ottimi top di gamma con una fotocamera pazzesca proviene da TuttoAndroid.

Huawei P30 - P30 Pro e P30 Lite (e non solo) in dirittura d’arrivo : seguite con noi la presentazione live : Huawei sta per presentare a Parigi i nuovi Huawei P30, P30 Pro e P30 Lite, che saranno accompagnati da Huawei Watch GT Elegant e Active: ecco come seguire con noi in diretta l'evento di presentazione di domani, 26 marzo 2019. L'articolo Huawei P30, P30 Pro e P30 Lite (e non solo) in dirittura d’arrivo: seguite con noi la presentazione live proviene da TuttoAndroid.

Dritte utili per la presentazione di Huawei P30 e P30 Pro in diretta streaming : orario oggi 26 marzo : In queste settimane si sono susseguite indiscrezioni su Huawei P30 e P30 Pro con una frequenza senza precedenti, al punto che la presentazione ufficiale dei due top di gamma Android oggi 26 marzo sembra essere quasi una formalità. Di recente, sulle nostre pagine, abbiamo addirittura trattato le prime possibili offerte TIM associate all'acquisto dei due modelli, anche se per forza di cose non possiamo ancora parlare di strategie commerciali ...

Huawei P30 e P30 Pro dovrebbero avere EMUI 9.1 ed essere disponibili a rate con TIM : Alla vigilia della presentazione di Huawei P30 e Huawei P30 Pro, trapelano indiscrezioni relative alle possibili rateizzazioni per l'acquisto con TIM. L'articolo Huawei P30 e P30 Pro dovrebbero avere EMUI 9.1 ed essere disponibili a rate con TIM proviene da TuttoAndroid.

A rate i Huawei P30 e P30 Pro con TIM fisso : prezzo mensile e finale : Domani 26 marzo alle ore 14 saranno presentati a Parigi i nuovi Huawei P30 e P30 Pro (sappiamo già quasi tutto a riguardo: troverete tutti i dettagli nel nostro articolo di recap generale): come già fatto per i Galaxy S10, siamo già in grado di informarvi circa il prezzo a rate proposto da TIM, nell'ambito della rete fissa, con addebito direttamente in fattura (lo ha riferito il portale 'mondombileweb.it'). Stando a quanto si vocifera, il Huawei ...

Ripassiamo le specifiche di Huawei P30 e P30 Pro a 2 giorni dall’uscita - prezzi compresi per ogni modello : I Huawei P30 e P30 Pro saranno presentati fra soli due giorni, martedì 26 marzo a Parigi. Il periodo pre-lancio dei due top di gamma è stato caratterizzato da un numero incredibile di indiscrezioni sulle specifiche tecniche dei due dispositivi. Riportiamone alcune in questo articolo per raccogliere le idee sull'hardware in arrivo, con particolare riferimento alla sezione fotocamera. Partiamo dal display delle due ammiraglie: il Huawei P30 ...

Se è questo qui - Huawei P30 Pro sarà molto - molto - sexy (video) : Come si potrebbe definire altrimenti la colorazione a gradiente che spazia dal violetto al bianco perla? Guardatelo, e fateci sapere la vostra L'articolo Se è questo qui, Huawei P30 Pro sarà molto, molto, sexy (video) proviene da TuttoAndroid.

Quanto ne sappiamo di EMUI 9.1 : prim0 approdo su Huawei P30 ma non solo? : EMUI 9.1 è dietro l'angolo e non è proprio solo un modo di dire ma un dato di fatto. Tra 3 giorni, esattamente martedì 26 marzo, i nuovi Huawei P30 saranno presentati a Parigi e non ci sono dubbio sul fatto che a bordo delle ammiraglie ci sarà proprio la nuova versione dell'interfaccia utente sviluppata dal produttore. Il passaggio era prevedibile e ora pure direttamente pubblicizzato dal brand, attraverso hashtag social dei suoi profili ...

Nuove immagini e dettagli su Huawei P30 Lite - il fratello gemello di Huawei Nova 4e : Scopriamo Nuove immagini di Huawei P30 Lite, insieme ad alcune conferme sulla scheda tecnica. Si tratta inequivocabilmente del gemello di Huawei Nova 4e. L'articolo Nuove immagini e dettagli su Huawei P30 Lite, il fratello gemello di Huawei Nova 4e proviene da TuttoAndroid.

Huawei P30 Pro su un sito ufficiale con Watch GT Active - intanto trapelano nuove funzioni : Huawei P30 Pro è comparso su un sito ufficiale con Watch GT Active e sono trapelate nuove feature della serie P30: video "dual-view" e modellazione 3D. L'articolo Huawei P30 Pro su un sito ufficiale con Watch GT Active, intanto trapelano nuove funzioni proviene da TuttoAndroid.

Huawei P30 e P30 Pro : prezzo - uscita in Italia e anticipazioni : Huawei P30 e P30 Pro: prezzo, uscita in Italia e anticipazioni Quando esce lo Huawei P30 Ormai per gli smartphone più attesi si sa quasi tutto prima della presentazione ufficiale. Ed è anche il caso di Huawei P30, per cui ormai le anticipazioni uscite nelle ultime ore attendono solo conferma ufficiale. Andiamo quindi a vedere cosa riportano i rumors più attendibili su caratteristiche tecniche e prezzo dei nuovi Huawei P30 e Huawei P30 Pro. ...

La differenza tra Huawei P30 e P30 Pro per la fotocamera - maldestra pubblicazione sul sito ufficiale : Dei Huawei P30 e P30 Pro, come più volte ribadito, si sa davvero tutto. Se poi, maldestramente oppure no, è la stessa azienda a pubblicare sul suo sito del materiale promozionale dei device pronti al lancio il prossimo 26 marzo, allora ogni dubbio sulle specifiche tecniche delle ammiraglie viene a cadere. Cosa è accaduto qualche ora fa? Sul sito Huawei Belgio, per sbaglio o magari pure per una strategia teaser ben pensata, sono comparse delle ...