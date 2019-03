Huawei P30 e P30 Pro presentati ufficialmente | leggero passo in avanti rispetto alla

Huawei P30 e P30 Pro sono acquistabili a rate con Vodafone da 6 - 99 euro al mese : Huawei P30 e P30 Pro sono i grandi protagonisti di oggi e sono già acquistabili a rate con Vodafone con prezzi che partono da 6,99 euro al mese. L'articolo Huawei P30 e P30 Pro sono acquistabili a rate con Vodafone da 6,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Subito voglia di Huawei P30 e P30 Pro? Ecco dove sono già acquistabili : Siete stati conquistati dall'aspetto e dalle prestazioni di Huawei P30 e Huawei P30 Pro? Ecco dove potete acquistarli per ricevere lo speaker in omaggio.

DxOMark ha un nuovo re : sua maestà Huawei P30 Pro - è lui il miglior camera phone del momento : DxOMark ha premiato ancora una volta la fotocamera di uno smartphone Huawei, in questo caso Huawei P30 Pro, come miglior camera phone

Perché il Huawei P30 Pro potrebbe far mangiare la polvere al Samsung Galaxy S10 Plus - primo confronto : Il primo duello è servito tra Huawei P30 Pro e Samsung Galaxy S10 Plus: in attesa di vedere i due device a confronto su campo, magari in riferimento alla performance dei processori e ancor maglio alla resa fotografica degli scatti, ecco una prima comparativa tra le due schede tecniche del device. L'ultimo top di gamma Huawei arrivato proprio oggi 26 marzo, ha dalla sua parte soprattutto un aspetto hardware rispetto al suo diretto rivale: per ...

Un vero salto tra Huawei P30 Pro e P20 Pro? Il confronto ce lo rivela : Adesso che il top di gamma Huawei P30 Pro è stato finalmente presentato, non potevamo esimerci dal metterlo subito in rapporto al P20 Pro, che fino a questo momento aveva dettato legge in termini di eleganza e qualità fotografica (tralasciando la parentesi rappresentata degnamente dai Mate 20 e Mate 20 Pro, che fanno comunque parte di un'altra serie). DIMENSIONI E DESIGN L'avete visto tutti: l'ultimo nato nella casa di Shenzen vanta ...

Conosciamo i nuovi Huawei P30 e P30 Pro : scheda tecnica - prezzo e uscita in Italia : Doveva arrivare la replica decisa ai recenti Samsung Galaxy S10 e S10 Plus, e a margine della presentazione dei tanto attesi Huawei P30 e P30 Pro oserei dire che la risposta ci sia stata da parte del colosso cinese. Dopo aver analizzato le principali informazioni per seguire la presentazione in diretta streaming oggi 26 marzo sulle nostre pagine, tocca infatti analizzare questi nuovissimi gioiellini più da vicino, andando ad individuare oggi ...

Huawei presenta P30 : lo smartphone che fotografa al buio : Immaginate di trovarvi in una stanza completamente buia e che su una parete ci sia appeso un quadro che voi non riuscite a vedere. Fare una foto di questo oggetto sarebbe un’impresa impossibile a meno di non avere per le mani il nuovo P30 di Huawei. L’azienda cinese è riuscita infatti a realizzare un prodotto dalle caratteristiche tecniche sorprendenti, in un mercato dove gli spazi per l’innovazione apparivano piuttosto limitati. L’elemento ...

Huawei P30 e P30 Pro - smartphone con 4 fotocamere : caratteristiche - prezzo e uscita : Dopo aver chiuso un 2018 con 200 milioni di smartphone venduti, Huawei ricomincia il 2019 puntando sulla sua serie più venduta annunciando i nuovi Huawei P30 e Huawei P30 Pro. Due smartphone che si inseriscono nel solco tracciato dalla casa cinese negli anni precedenti a base di design, fotocamere stellari e prestazioni al top della gamma, cercando di spostare ulteriormente in avanti i propri standard qualitativi. Il risultato è il ...

I nuovi Huawei P30 e P30 Pro : Come sono e cosa fanno gli smartphone presentati a Parigi, che faranno concorrenza ai Galaxy di Samsung e agli iPhone di Apple

Huawei P30 - il nuovo smartphone cinese punta su un super-zoom : dal nostro inviato. PARIGI - L'importante è focalizzarsi su un obiettivo. Perciò, mentre è impegnata in una battaglia senza precedenti, che sta dividendo il mondo, per il 5G e quindi per difendere il suo primo business, ancora oggi rappresentato dalle reti, la cinese Huawei non tralascia un'altra delle sue principali vocazioni, che negli ultimi anni le ha ...

Huawei P30 Lite è ufficiale con una tripla fotocamera - display da 6 - 15 pollici e il solito rapporto qualità prezzo super : A Parigi, spazio anche per Huawei P30 Lite, il best buy del terzetto della nuova serie P che ha dalla sua un rapporto qualità prezzo elevato e chicche interessanti come una tripla fotocamera posteriore e un bel display dalle dimensioni tutto sommato giuste.

Nuovi smartphone Huawei P30 e P30 Pro - non crederete ai vostri occhi : Forse con questo modello si è arrivati al punto di non ritorno: piu’ che uno smartphone, il nuovo Huawei P30, è una fotocamera, potentissima, con cui puoi anche telefonare. Come sempre, in realtà, i Nuovi device della casa di Shenzhen arrivano a serie di tre. E, infatti, oggi, 26 marzo, con un grande evento a Parigi sono stati presentati Huawei P30, P30 Pro e P30 Lite. E l’accento ancora una volta e piu’ che in passato è sul comparto ...

Huawei P30 Pro e P30 provati da noi : luccicano e il PRO ha una fotocamera assurda (video) : Anteprima video dei nuovi flagship di Huawei, P30 e P30 Pro. Avanzati e con un look luccicante, vi raccontiamo le nostre prime impressioni hands-on.

Huawei P30 e P30 Pro - due nuovi smartphone top di gamma per chi ama le foto : Huawei ha scelto la cornice di Parigi per presentare i due nuovi smartphone P30 e P30 Pro, successori dei modelli dello scorso anno P20 e P20 Pro. La filosofia di base è la stessa: puntare sulla fotografia usandola come arma per battere la concorrenza. Per quanto riguarda il P30 Pro le novità sono molte e promettenti. Meno pretenzioso il P30, che condivide con il fratello maggiore alcune caratteristiche tecniche, ma non il comparto ...