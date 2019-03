Huawei non è malvagia e ci tiene davvero tanto a ricordarcelo

Merkel e Macron invocano l'Ue sulla Cina - ma l'Ue non c'è : niente bando per Huawei : Nel giorno dell'incontro di Xi Jinping a Parigi con Emmanuel Macron, Angela Merkel e Jean Claude Juncker, la Commissione Europea sfodera le sue 'comunicazioni' sul 5G, la nuova rete di telecomunicazioni che promette di rivoluzionarci la vita. La squadra Juncker si riunisce a Strasburgo, come per ogni plenaria, senza il presidente, evidentemente impegnato a Parigi. Ma ciò che viene deciso qui a Strasburgo stride con l'appello lanciato ...

L'Europa sorveglia Huawei - ma non fa partire il bando dal 5G : MILANO - L'Europa non si accorda alle pressioni degli Stati Uniti e non bandisce la cinese Huawei dal 5G, pur lasciandosi in tasca la possibilità di estrarre il cartellino rosso alla società asiatica ...

L’Ue non bandisce Huawei dal 5G - ma non cede e dice : restiamo uniti : Milano. Gli Stati uniti avrebbero voluto che l’Unione europea raccomandasse ai paesi membri di bandire o evitare i fornitori cinesi (leggi: Huawei) nelle aste per la costruzione delle infrastrutture strategiche del 5G. La richiesta era irricevibile. Anche se gran parte delle agenzie d’intelligence e

Nuovi smartphone Huawei P30 e P30 Pro - non crederete ai vostri occhi : Forse con questo modello si è arrivati al punto di non ritorno: piu’ che uno smartphone, il nuovo Huawei P30, è una fotocamera, potentissima, con cui puoi anche telefonare. Come sempre, in realtà, i Nuovi device della casa di Shenzhen arrivano a serie di tre. E, infatti, oggi, 26 marzo, con un grande evento a Parigi sono stati presentati Huawei P30, P30 Pro e P30 Lite. E l’accento ancora una volta e piu’ che in passato è sul comparto ...

Non più un miraggio EMUI 9 su Huawei P10 : 25 marzo strepitoso con aggiornamento 163 via HiCare : Finalmente EMUI 9 su Huawei P10 è realtà visto che la distribuzione del pacchetto software basato su Android 9 Pie è stato appena segnalato grazie ad una serie di testimonianze raccolte su e giù per l'Europa e raccolte dall'autorevole fonte HuaweiBlog. La distribuzione sarebbe insomma appena partita con un firmware nuovo di zecca e di cui sono a disposizione già i primi dettagli. I pacchetti software che portano per primi EMUI 9 su Huawei P10 ...

Tempi definitivi e ufficiali per EMUI 9 su Huawei P20 Lite - peccato che non vi piaceranno : Quali saranno i Tempi in cui l’ahhiornamento EMUI 9 approderà su Huawei P20 Lite insieme (naturalmente) ad Android 9 Pie? Finalmente a questa domanda quasi amletica (almeno per i possessori del device) riusciamo a dare una risposta, visto il feedback diretto dell’azienda Huawei attraverso il suo canale social Twitter @HuaweiEMUI. Niente di più ufficiale e certo di quanto riferito insomma che prontamente viene riferito ora ai nostri ...

Quanto ne sappiamo di EMUI 9.1 : prim0 approdo su Huawei P30 ma non solo? : EMUI 9.1 è dietro l'angolo e non è proprio solo un modo di dire ma un dato di fatto. Tra 3 giorni, esattamente martedì 26 marzo, i nuovi Huawei P30 saranno presentati a Parigi e non ci sono dubbio sul fatto che a bordo delle ammiraglie ci sarà proprio la nuova versione dell'interfaccia utente sviluppata dal produttore. Il passaggio era prevedibile e ora pure direttamente pubblicizzato dal brand, attraverso hashtag social dei suoi profili ...

Non così alto il prezzo del Huawei P30 e P30 Pro : listino definitivo ad una settimana dal lancio : Nelle ultime ore, il prezzo del Huawei P30 e P30 Pro è stato il protagonista di una serie di indiscrezioni e quello ora a nostra disposizione sembrerebbe essere appunto il costo definitivo dei due esemplari top di gamma. Ad elargire corpose informazioni sulla politica commerciale del produttore cinese è stato il leaker @rquandt , al secolo su Twitter Roland Quandt che, in fatto di anticipazioni su device pronti al loro lancio, non è secondo a ...

Battaglia Usa contro Huawei non porta frutti. Pechino : 'Azioni immorali da chi la vuole affossare' : ... inclusa la possibilità di interrompere le forniture a Huawei da aziende americane di componenti chiave necessari per costruire le reti G5 nel mondo. Gli Usa non sono pronti alla resa, ma la loro ...

Battaglia Usa contro Huawei non porta frutti. Pechino : "Azioni immorali da chi la vuole affossare" : L'Europa finisce nel mezzo dello scontro fra Usa e Cina. Tra la Battaglia di Washington contro Huawei (che non sta dando i frutti sperati) e con la campagna di Pechino per rinsaldare i rapporti con il Vecchio Continente. "La Cina spera che tutti i Paesi creino un ambiente giusto ed equo per tutti i Paesi. Ci opponiamo ad accuse senza fondamento motivate da ragioni politiche, e tentativi di affossare una compagnia straniera. Pensiamo che tali ...

Usa mettono in guardia Svizzera - non affidate a Huawei la 5G : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Huawei ci spia : se arriva il ban dagli USA non potrà usare Android : Huawei ci spia per il governo cinese, presto potrebbe perdere l’accesso ad Android e vedere limitati i mercati in cui poter vendere i propri smartphone. È quello che vorrebbe il presidente Trump e che pian piano sta ottenendo con continue notizie negative diffuse sulla società cinese. Il secondo produttore al (Continua a leggere)L'articolo Huawei ci spia: se arriva il ban dagli USA non potrà usare Android è stato pubblicato su PantareiNews ...