Hockey ghiaccio | Alps League 2019 | Ritten perde in casa dell’Olimpija | serie ora sul 3-2

oasport

(Di martedì 26 marzo 2019) Si è disputata questa sera gara-5 dei quarti di finale del torneo europeo dicade indegli sloveni dell’Olimpija con il punteggio di 4-1 e ora si trova sotto 3-2 nel computo delle sfide vinte. A questo punto diventa vitale il matchlingo di giovedì alle ore 20, con i Buam obbligati a vincere per allungare l’incontro a gara-7, che si giocherà eventualmente sabato. Nell’altra partita di serata il Salisburgo ha mantenuto il fattore campo battendo il Lustenau per 3-2 (anche in questo caso sarà cruciale gara-6 di giovedì).Torniamo al match che ci riguarda da vicino: dopo un primo tempo a reti bianche, sblocca le marcature per i padroni diLuka Vidmar, in gol al 8′ del secondo tempo su assist di Ales Kranjc.non riesce a riequilibrare la sfida in tutta la frazione e gli sloveni dilagano nei primissimi minuti ...

OA_Sport : #Hockeyghiaccio, Alps League 2019: Ritten perde in casa dell’Olimpija, serie ora sul 3-2 per gli sloveni - LSportCH : Ginevra Servette HC – Una stagione “infortunata” fatta di orgoglio, passione… fierté! - LSportCH : Riviviamo l’ultima serie Davos – Rapperswil al meglio delle sette del 2006… non ci fù scampo per i Lakers!… -