Guerre stellari al Commissario Montalbano

tvzap.kataweb

(Di martedì 26 marzo 2019) “Catarella sento una perturbazione nella Forza” potrebbe dire ilscosso da un improvviso bridivo mentre si trova al Commissariato di polizia di Vigata. Il motivo? Lunedì 1 aprile si verificherà a livello di palinsesto uno scontro epico che neppure George Lucas avrebbe potuto immaginare: da una parte – su Rai1 – le repliche delle indagini del personaggio ideato da Andrea Camilleri, dall’altra – su Italia 1 – il primo episodio della saga di Star Wars. Certo Darth Vader per ora è ancora solo un bambino, ma a non far dormire sonni tranquilli ac’è Darth Sidious, il Signore dei Sith. Riuscirà Salvo a difendere La Repubblica?Star Wars, su Italia 1 e Rogue One in prima tv Tornando seri riprendiamo le fila della programmazione. Mediaset su Italia1 trasmetterà ogni lunedì a partire dal 1 aprile, appunto, i ...

marcotravaglio : GUERRE STELLARI Ci sono due modi di affrontare la notizia dell’arresto di Marcello De Vito, presidente M5S dell’Ass… - grillotalpa : RT @BlitzTVit: Tanto tempo fa, in un angolo molto lontano del nostro universo... - BlitzTVit : Tanto tempo fa, in un angolo molto lontano del nostro universo... -