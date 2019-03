Griezmann-Juventus | duro sfogo del Campione del Mondo

Griezmann-Juventus - più di un’idea : Paratici pronto al grande colpo : Griezmann-Juventus – Se il campionato è praticamente chiuso, con 15 punti di vantaggio sul Napoli secondo in classifica a 10 giornate dal termine, dopo il successo clamoroso nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid, le ambizioni bianconere sono incrementate, sopratutto perché si sa che l’obiettivo principale della società di Agnelli […] More

Calciomercato - clamoroso inserimento della Juventus per Griezmann (RUMORS) : Il Calciomercato è sempre al centro delle notizie principali dei quotidiani sportivi. A maggior ragione in questo fine settimana, con le squadre di club che non giocano per via delle nazionali. La maggior parte dei club iniziano a programmare il mercato per la prossima stagione, in particolar modo sono i top club europei che stanno cercando di gettare le basi per rinforzare le loro rose. Una delle più attive resta sempre la Juventus, nonostante ...

Griezmann-Juventus - contatti avviati : Paratici prepara un’offerta monstre : GRIEZMANN JUVENTUS – Nuovo nome per l’attacco bianconero, le Petite Diable: Griezmann. Dopo aver rifiutato il Barcellona la scorsa estate, Antoine Griezmann non è più così convinto della sua scelta e la batosta subita a Torino contro la Juventus non ha fatto altro che alimentare i suoi dubbi sulla permanenza a Madrid. Negli ultimi giorni si è a lungo […] More

Calciomercato Juventus - potrebbero arrivare Zaniolo e Griezmann : La Juventus sta già lavorando per la prossima sessione di Calciomercato estivo. Uno dei reparti che sarà sicuramente rinforzato è il centrocampo. Il club bianconero, infatti, ha messo nel mirino Nicolò Zaniolo, il nuovo talento del calcio italiano. Il giocatore della Roma, classe 1999, è stata una delle grandissime sorprese in questa stagione e ha già conquistato tutti, da Roberto Mancini (che lo ha convocato in Nazionale), Claudio Ranieri, ...

Mbappè-Juventus ora si può! Griezmann la chiave : ecco il piano di Agnelli : Mbappè-Juventus – Il Psg è pronto a mettere a segno un nuovo colpo di calciomercato nella prossima sessione estiva. I francesi per centrare la Champions League vorrebbero portare nella Capitale Antoine Griezmann, che l’Atletico Madrid sembra disposto a cedere per una cifra vicina ai 120 milioni di euro. L’arrivo del giocatore del Colchoneros creerebbe una forte concorrenza in attacco. Mbappé, Neymar, Cavani e Griezmann, senza ...

Griezmann fa mea culpa e riconosce la superiorità della Juventus : Un Griezmann profondamente scosso quello presentatosi davanti ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Juventus-Atletico Madrid. Il piccolo diavolo francese ha però immediatamente riconosciuto la superiorità degli avversari, sottolineando i demeriti dei Colchoneros. Le parole di Griezmann nel post partita di Juventus-Atletico Madrid “Non abbiamo fatto la partita che volevamo, non siamo entrati […] More

Probabili formazioni Atletico Madrid-Juventus - Champions League : Allegri punta su Dybala - Simeone con la coppia Morata-Griezmann : L’attesa è quasi finita! Si giocherà questa sera la delicatissima sfida tra Atletico Madrid e Juventus, partita di andata degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio. Impegno decisamente ostico per la formazione allenata da Massimiliano Allegri, che avrebbe potuto sperare in un sorteggio più agevole avendo chiuso in prima posizione il proprio girone. Gli spagnoli guidati da Diego Simeone sono infatti una squadra molto ...

Atletico Madrid-Juventus - sfida tra numeri 7 Ronaldo-Griezmann : Atletico MADRID JUVENTUS STATISTICHE – “Quando ci troviamo ad affrontare partite importanti ci sentiamo più sicuri. Ci sono diversi volti nuovi in squadra, ma la base è sempre la stessa”, sembrano quasi un avvertimento alla Juventus le parole di Antoine Griezmann, numero 7 dell’Atletico Madrid. Mercoledì sera le due squadre scenderanno in campo allo stadio […] L'articolo Atletico Madrid-Juventus, sfida tra numeri 7 ...

Ateltico Madrid-Juventus - probabili formazioni : Ronaldo contro Griezmann : ATLETICO MADRID JUVENTUS probabili formazioni – Ci siamo, è il giorno della vigilia, domani scenderanno in campo Atletico Madrid e Juventus per una sfida importantissima per entrambe le squadre. Come deciderà di schierarsi Max Allegri? Chi schiererà davanti? Una cosa è certa, anzi due: i posti di Cristiano Ronaldo e Dybala. Dall’altra parte Simeone invece […] L'articolo Ateltico Madrid-Juventus, probabili formazioni: Ronaldo ...

Atletico Madrid-Juventus - Champions League 2019 : i Colchoneros ai raggi X. Griezmann la stella - Morata il grande ex - difesa forte ma con qualche scricchiolio : Da quando c’è stato il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, in casa Juventus non si è fatto altro che pensare alla partita di domani contro l’Atletico Madrid. La sfida al Wanda Metropolitano è un crocevia fondamentale della stagione della squadra di Massimiliano Allegri. La Champions è quasi diventata un’ossessione per i bianconeri e l’acquisto in estate di Cristiano Ronaldo ha aumentato ancora di più il ...

Atletico - Griezmann ‘avvisa’ la Juventus : “l’obiettivo è la finale” : “Se il Wanda Metropolitano ci dà motivazioni in più per arrivare in fondo? Sì, a noi e ai tifosi: c’è sempre un’atmosfera fantastica ed è ciò di cui abbiamo bisogno e che vogliamo come giocatori. Una finale qui sarebbe una festa per tutti coloro che amano l’Atlético. Il cammino sarà molto difficile, ma faremo del nostro meglio, e tutto il possibile per arrivarci. Poi si vedrà”. Sono le parole di Antoine ...

Champions League - Griezmann avvisa la Juventus : 'L'Atletico guarda lontano' : 'Al momento mi considero parte fondamentale di questo progetto - spiega il campione del mondo francese - e ciò mi ha aiutato a decidere, oltre ovviamente al fatto che ho il pieno supporto del tecnico,...