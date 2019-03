Grey' s Anatomy 15x19 | Krista Vernoff | ' Sarà l' episodio più potente della stagione'

Blastingnews

(Di martedì 26 marzo 2019) Giovedì 28 marzo, in America, andrà in onda il diciannovesimodi's. Una puntata a lungo attesa perché presentata alcuni mesi fa come la più forte. Come annunciato nella sinossi ufficiale, l'interamente dedicato a Jo Wilson e al suo difficile passato. Tuttavia, negli ultimi giorni qualche particolare in più ha attirato l'attenzione dei fan.Promo's: Jo Wilson in lacrime Proprio in queste ore la ABC ha rilasciato il promo ufficialepuntata numero diciannovein corso. Un dettaglio, nello specifico, rappresenta un campanello d'allarme per i fan del famoso Medical-Drama. Stiamo parlando dell'avvertimento emesso dal network circa la possibilità che le storyline trattate possano urtare la sensibilità degli spettatori. Da quel momento molte sono state le teorie, più o meno accreditate, dei ...

silvermorgan_ : Ho appena guardato l’episodio S15E18 di Grey's Anatomy! #tvtime - SInchietta : Date un premio a quello che scrocca il wifi in aula studio per guardarsi Grey's Anatomy. - alessia_ney : Dopo più di una settimana finalmente ricomincio a guardare Grey’s Anatomy e l’episodio inizia con Drag Me Down ?????????????????? -