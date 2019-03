Gli occhiali più fashion sono quelli da ciclista

gqitalia

(Di martedì 26 marzo 2019) Un tempo riservati solo ai ciclisti, negli anni ’90 questo genere dida sole era già apparso sul volto di diverse celeb. Recentemente, poi, ci hanno poi pensato marchi come Prada, Versace, Vetements, MSGM e Kenzo a portarli di nuovo in auge. Se avete già studiato i trend riguardo le collezioni moda uomo per la primavera-estate 2019 sapete già di cosa stiamo parlando. Colorati, dalle forme avvolgenti e design futuristici, con lenti polarizzate e super leggeri, glidapronti a dettare legge. Anche Pharrell Williams pochi giorni fa li ha indossati a Los Angeles in occasione dell'iHeartRadio Music Awards. Noi abbiamo selezionato i modelli più cool della stagione, come l’occhiale Sutro di Oakley, caratterizzato da un avvolgente mascherina e lenti Prizm e pensato per i ciclisti urbani che cercano performance ma anche stile ...

