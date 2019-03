Giulia Sarti : foto e video - cosa rischia chi diffonde il materiale online : Giulia Sarti: foto e video, cosa rischia chi diffonde il materiale online Chi è Giulia Sarti Giulia Sarti è una deputata eletta col MoVimento 5 Stelle. È alla sua seconda legislatura essendo stata eletta alla Camera dei Deputati per la prima volta durante le elezioni politiche del 2013. E rieletta il 4 marzo 2018. Il suo nome è in queste settimane al centro di polemiche e un intricato caso che tira in ballo una serie di questioni. Sia ...

Le Iene - Alessandro Di Battista : 'Non posso escluderlo' - roba pesantissima sul caso Giulia Sarti : Il caso Giulia Sarti si complica. Filippo Roma de Le Iene , in un appassionante servizio, ha raccolto la testimonianza di un grillino anonimo che ha svelato come l'indagine interna al M5s circa l'...

"Gli scatti rubati a Giulia Sarti? Nessuna porno vendetta : è vittima della cyberguerra interna al M5S" : Nessuna "porno vendetta": gli scatti intimi di Giulia Sarti messi in rete e saltati di smartphone in smartphone sono una questione interna al M5Stelle. Ad assicurarlo in un'intervista al Corriere ...

Caso Sarti - l'ex di Giulia sostiene che non si tratti di Revenge Porn : 'E' stato qualcuno del Movimento' : ... dopo lo scandalo, hanno avanzato una richiesta di legge contro questi atti di vendetta, bensì di una mossa politica: 'L' hackeraggio è stata una ritorsione. Per allontanarla dal cerchio magico di Di ...

Giulia Sarti e le foto hot - la sconcertante verità dell'ex M5s Favia : "Chi c'è dietro e perché la spiavano" : Altro che "revenge porn", Giulia Sarti sulle foto hot è rimasta vittima di un "ricatto politico". Ne è convinto Giovanni Favia, ex big del M5s in Emilia Romagna, suo amico intimo dal 2007 e primo storico epurato del Movimento. Leggi anche: "Cos'hanno in mano i grillini". L'ex De Falco, la bomba su G

Favia : «Giulia Sarti? I 5 Stelle la spiavano perché era legata a me - hanno metodi da Stasi» : Quegli scatti non sono una vendetta personale? «No, credo siano una vendetta politica interna al M5S. Lì dentro c'è una cyberguerra. Alla Casaleggio avevano una fobia nei miei confronti e tutti ...

Imane Fadil - "danno inimmaginabile per Silvio Berlusconi". Tesi inquietante : "La differenza con Giulia Sarti" : La morte di Imane Fadil, testimone nel processo Ruby, rappresenta "un danno inimmaginabile per la difesa di Silvio Berlusconi". Ne è convinto Francesco Paolo Sisto, legale del Cav e deputato di Forza Italia, secondo cui "quello che ha detto Fadil sarà acquisito in dibattimento senza possibilità di c

Giulia Sarti - Le Iene : «Bogdan filmò anche l'amante nella casa della deputata» : Giulia Sarti, nuove rivelazioni choc di Matteo De Micheli, ex collaboratore della Social Tv di Tibusche, nella puntata di domenica sera alle Iene. Spunta anche un'altra donna a complicare...

Giulia Sarti - ma quanta ipocrisia nel M5S : Le recensioni senza inutili millanterie del giornalista e autore comico Luca Bottura per L'Espresso: ogni settimana la graffiante satira sull'attualità

Giulia Sarti e le foto hard - la bomba delle Iene : con chi ha fatto sesso Tibusche in casa della grillina : Il caso Giulia Sarti è una slavina a luci rosse in grado di travolgere tutto e tutti. Domenica sera Le Iene colpisce duro l'ex collaboratore della deputata M5s, Andrea Bogdan Tibusche, l'uomo che con le sue rivelazioni ha sollevato lo scandalo. Secondo la trasmissione di Italia 1, Tibusche avrebbe f

Giulia Sarti - Le Iene : 'Bogdan filmò anche l'amante nella casa della deputata' : nuove rivelazioni choc di Matteo De Micheli, ex collaboratore della Social Tv di Tibusche, nella puntata di domenica sera alle . Spunta anche un'altra donna a complicare ulteriormente la ricostruzione ...

Le Iene : "Bogdan filmò anche la sua amante in casa di Giulia Sarti" : Una donna, che avrebbe fatto sesso con Andrea Bogdan Tibusche, ex fidanzato della deputata M5s Giulia Sarti, sarebbe stata filmata da lui e di nascosto nella casa della Sarti attraverso l'impianto di videosorveglianza. E' quanto riferisce Matteo De Micheli, ex collaboratore della Social Tv di Tibusche, intervistato da Le Iene. Il servizio andrà in onda stasera dalle 21.10 su Italia 1. Per quei filmati quindi sarebbero state usate le ...

L'ex di Giulia Sarti : "Le ho mentito - non ho il cancro" : 'Sì è vero. Io ho detto a Giulia Sarti che ero malato terminale di tumore al telefono il 13 febbraio 2018. Sì è vero. L' ho scritto anche nella chat con lei. Sì: non era vero. Però questo non conta ai ...