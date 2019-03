Giulia Salemi e Francesco Monte in seconda serata con Mara Venier

Fariba - la madre di Giulia Salemi a Pomeriggio 5 : “Mi sono innamorata” : Pomeriggio 5: Fariba Tehrani si è innamorata Inaspettata rivelazione di Fariba Tehrani a Pomeriggio 5. L’ex concorrente di Pechino Express è stata invitata nel salotto di Barbara d’Urso per parlare della love story tra Francesco Monte e Giulia Salemi ma la puntata ha preso una piega ben diversa. Fariba ha infatti confessato di essere innamorata […] L'articolo Fariba, la madre di Giulia Salemi a Pomeriggio 5: “Mi sono ...

Grande Fratello 2019 - ecco i concorrenti : Ivana Icardi - l'ex marito di Tina Cipollari e la mamma di Giulia Salemi : Mentre per l'Isola dei Famosi probabilmente arriverà un periodo di riposo, fervono i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello , che andrà in onda sulle rete Mediaset ad aprile e che ...

Francesco Monte e Giulia Salemi cercano casa : Nessuno avrebbe scommesso sulla relazione tra Francesco Monte e Giulia Salemi, probabilmente nemmeno i diretti interessati. Sicuramente non Francesco, che nella casa del Grande Fratello Vip 3 non ha ...

Giulia Salemi e Francesco Monte vanno a convivere? Risponde Fariba : Fariba Tehrani parla della presunta convivenza tra Francesco Monte e Giulia Continua a far notizia la love story tra Francesco Monte e Giulia Salemi. A tre mesi dalla fine del Grande Fratello Vip i due sono inseparabili e di recente sono stati pizzicati dal settimanale Nuovo mentre visitavano alcuni appartamenti a Milano. Francesco e Giulia […] L'articolo Giulia Salemi e Francesco Monte vanno a convivere? Risponde Fariba proviene da Gossip ...

Francesco Monte e Giulia Salemi assaliti durante un evento : Giulia Salemi e Francesco Monte: i fan esagerano e la sicurezza interviene Queste ultime ore sono state particolarmente complicate per la coppietta nata nelle quattro mura della casa più spiata di Italia. Cos’è successo? Come riportato dal blog Tabloit.it, Francesco Monte e Giulia Salemi sono stati assaliti dai fan durante un evento. Il fattaccio è avvenuto in un centro commerciale in Veneto. In pratica alcuni fan, cercando in tutti i modi ...

Francesco Monte e Giulia Salemi - troppo amati : interviene la sicurezza : Francesco Monte e Giulia Salemi, troppo amore per la coppia: interviene la sicurezza a Padova, l’accaduto Francesco Monte e Giulia Salemi si amano sempre più e, di riflesso, sono sempre più amati dai fan. A volte, verrebbe da dire anche troppo, come nel caso della loro trasferta padovana dove sono stati assaliti dalla folla con […] L'articolo Francesco Monte e Giulia Salemi, troppo amati: interviene la sicurezza proviene da Gossip e ...

Francesco Monte e Giulia Salemi - amore a gonfie vele : convivenza in vista : Storia d’amore sempre più seria per Francesco Monte e Giulia Salemi? La coppia – com’è noto nata tra le mura della casa del Grande Fratello VIP edizione 2018 – starebbe seriamente pensando di andare a convivere per fare un ulteriore passo avanti nel corso della loro vivissima storia d’amore. Lo proverebbe il fatto che sono stati pizzicati mentre facevano un sopralluogo in uno dei vari appartamenti che stanno ...

Giulia Salemi e Fariba Tehrani ricevono una multa : cos’è successo : Giulia Salemi e Fariba Tehrani prendono una contravvenzione: la loro reazione Giulia Salemi e Fariba Tehrani, come arcinoto un po’ a tutti, hanno finalmente chiarito dopo un periodo in cui hanno evitato di parlarsi. Difatti la figlia non ha affatto gradito che la madre si sia intromessa spesso nel suo rapporto con Monte. Motivo per cui le due si sono poi allontanate. Tuttavia, ultimamente, Giulia e Fariba sono tornate d’amore e ...

Gf 16 - il Dottor Lemme e la mamma di Giulia Salemi possibili concorrenti : Tra meno di un mese si spalancheranno le porte della casa del Grande Fratello e così da giorni iniziano a circolare i nomi dei possibili protagonisti dello show condotto da Barbara D'Urso. Secondo il sito di Davide Maggio, da sempre fonte attendibile nel mondo del gossip, pare sia stato contattato il Dottor Lemme per un ruolo molto particolare e che anche la mamma di Giulia Salemi potrebbe avere uno spazio all'interno dello show di Canale ...

Giulia Salemi e la sua storia con Francesco Monte : "Sogno due figli e un viaggio in America" : La coppia formata da Giulia Salemi e Francesco Monte , nella giornata di ieri 11 marzo, han festeggiato tre mesi di amore puro. Dopo un lungo tiro e molla di fronte le telecamere del Grande Fratello ...

Giulia Salemi e Francesco Monte preoccupano i fan? “Le liti…” : Francesco Monte e Giulia Salemi: lei fa delle nuove rivelazioni sui social Francesco Monte, come tutti sapranno bene, è stata ospite Sabato scorso a C’è Posta per te. In quella circostanza il ragazzo ha dovuto rapportarsi con Luciana Littizzetto, dando così vita a molti sketch che hanno divertito i telespettatori. Intanto Giulia Salemi ha fatto delle nuove rivelazioni sul suo rapporto con Francesco Monte che ha fatto un po’ ...

Giulia Salemi su Monte : liti - voglia di famiglia e viaggio in America : Francesco Monte, Giulia Salemi senza freni: le liti, quei giorni a Taranto, il ritorno in tv, la voglia di diventare mamma e l’imminente partenza per gli Usa Ieri ha festeggiato 3 mesi d’amore con Francesco Monte. Oggi Giulia Salemi si confessa a ruota libera. Tanti gli argomenti toccati con i suoi fan di Instagram. Le […] L'articolo Giulia Salemi su Monte: liti, voglia di famiglia e viaggio in America proviene da Gossip e Tv.

Giulia Salemi : "Francesco Monte? Ragazzo serio con sani principi - mi completa" : Giulia Salemi, nelle scorse ore, ha risposto volentieri alle domande dei tanti followers su Instagram, anche per quanto rigurada la propria vita privata. La giovane influencer, come tutti sanno, da qualche mese, sta frequentando l'ex tronista Francesco Monte, conosciuto all'interno della casa del Grande Fratello Vip: E’ un Ragazzo serio, d’altri tempi, con sani principi, e poi mi completa. Come in tutte le coppie le discussioni non ...