Giro di sicilia dopo 42 anni | da Catania a Milazzo e da Caltanissetta a Ragusa

Ciclismo - 708 chilometri e 4 tappe : ecco come sarà il nuovo Giro di Sicilia : Giro di Sicilia, è stato presentata la nuova corsa a tappe che entrerà nel calendario italiano dal 3 al 6 aprile dopo oltre 40 anni d’assenza Quattro giorni, 708 chilometri complessivi e quattro tappe che toccheranno le province di Catania, Messina, Palermo, Caltanissetta e Ragusa. Sono i numeri del ‘Giro di Sicilia‘, la corsa ciclistica organizzata da ‘La Gazzetta dello Sport’ e ‘Rcs Sport’, che ...

Ciclismo - l’annuncio del presidente Musumeci : “nel 2021 il Giro d’Italia partirà dalla Sicilia” : Il presidente della Regione Sicilia ha annunciato che il Giro d’Italia del 2021 partirà proprio dall’isola “Nel 2021 il Giro d’Italia partirà dalla Sicilia. E’ un evento seguito da oltre 100 emittenti di tutti i Paesi e per noi sarà una straordinaria opportunità“. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, durante la conferenza stampa a Palazzo d’Orleans per ...

Epilogo sull'Etna per il Giro di Sicilia : La gara, che è stata riportata alla luce dopo oltre 40 anni dagli organizzatori di Rcs Sport-La Gazzetta dello Sport, come anticipato dall'Ansa, si disputerà dal 3 al 6 aprile prossimi. La prima ...

Giro di Sicilia 2019 : svelato il percorso. Quattro tappe in programma - conclusione sull’Etna : Da mercoledì 3 a sabato 6 aprile si correrà il Giro di Sicilia. Una corsa che torna protagonista del calendario italiano dopo oltre 40 anni e che sarà organizzata da Rcs Sport, che ha collaborato con le istituzioni locali per riportare il grande ciclismo nell’isola. La Lega Ciclismo ha annunciato oggi i dettagli sul percorso, con Quattro tappe in programma, che andiamo a scoprire di seguito. Prima tappa: Catania-Milazzo 165 km Saranno i ...

Giro di Sicilia 2019 - le indiscrezioni sulle tappe della prima edizione : spostato il traguardo finale : Trapelano sui social le prime indiscrezioni relative a tre delle quattro tappe che caratterizzano la prima edizione del Giro di Sicilia Manca poco meno di un mese all’edizione 2019 del Giro di Sicilia, atteso evento pronto a regalare spettacolo ed emozioni in programma dal 3 al 6 aprile. Una prima edizione tutta da scoprire, nata grazie alla sinergia tra Regione Siciliana e Rcs Sport, riuscite a raggiungere un accordo di 11 milioni ...

Giro di Sicilia 2019 : ad aprile doppia tappa a Giardini Naxos : E d'altronde anche il Giro d'Italia in passato ha dimostrato come lo sport sia anche un volano turistico di assoluto rilievo per dare visibilità al territorio. Per questo siamo orgogliosi di poter ...

La Sicilia sempre più al centro del Ciclismo World Tour : ufficiale il ritorno del Giro d’Italia nel 2020 e addirittura la “Grande Partenza” del 2021. Torna anche l’epico “Giro di Sicilia” : Grandissime novità per i Siciliani appassionati di Ciclismo: il futuro della Sicilia è sempre più a due ruote, importanti finanziamenti per inserire il Giro di Sicilia nel World Tour e per appuntamenti storici col Giro d’Italia Nelle ultime settimane si è tanto parlato della possibilità di vedere il Giro di Sicilia inserito del World Tour UCI. Ben presto si potrà assistere ad uno spettacolo vero e proprio per tutti gli amanti del ...