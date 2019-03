Giro di Catalogna 2019 | Michael Matthews batte Alejandro Valverde in volata nella seconda

Catalogna-Venezuela - il pubblico di Girona insulta la Spagna : Piqué si infuria e li zittisce : Il giocatore del Barcellona ha zittito i cori del pubblico di Girona nei confronti della Spagna, chiedendo rispetto Il successo ottenuto dalla Catalogna contro il Venezuela ha mandato in visibilio il pubblico di Girona, felice di vedere Piqué e compagni superare una nazionale che solo qualche giorno fa aveva battuto l’Argentina. Non tutto però è andato per il verso giusto, visto che il difensore del Barcellona ha dovuto zittire i ...

Giro di Catalogna 2019 : show di Thomas De Gendt - vittoria in solitaria per il belga : Una delle sue giornate al top, quelle nelle quali riesce a fare la differenza e a staccare tutti. Thomas De Gendt torna a trionfare in una delle sue gare preferite: il Giro di Catalogna. Nella tappa di apertura della corsa iberica, con partenza ed arrivo a Calella dopo 163,7 chilometri, il belga giunge a braccia alzate con il suo stile: andando via in solitaria dopo una fuga da lontano. Il corridore della Lotto-Soudal centra il primo successo in ...

Giro di Catalogna 2019 : show di Thomas De Gendt - vittoria in solitaria per il belga : Una delle sue giornate al top, quelle nelle quali riesce a fare la differenza e a staccare tutti. Thomas De Gendt torna a trionfare in una delle sue gare preferite: il Giro di Catalogna. Nella tappa di apertura della corsa iberica, con partenza ed arrivo a Calella dopo 163,7 chilometri, il belga giunge a braccia alzate con il suo stile: andando via in solitaria dopo una fuga da lontano. Il corridore della Lotto-Soudal centra il primo successo in ...

Giro di Catalogna 2019 : tutti gli italiani in gara. Damiano Caruso punta alla classifica generale : Domani alla partenza del Giro di Catalogna saranno presenti tredici corridori italiani. L’ultima vittoria dell’Italia in questa corsa risale al 2017 quando Davide Cimolai si impose nella prima tappa, mentre l’ultimo a salire sul podio finale è stato Domenico Pozzovivo nel 2015. Quest’anno il corridore di riferimento per la classifica generale sarà Damiano Caruso. Il 31enne siciliano è stato costretto al ritiro alla Tirreno-Adriatico, durante la ...

Giro di Catalogna 2019 - un anticipo di Tour de France con Froome - Bardet e Mas. Anche Valverde e Simon Yates tra le stelle : Un vero e proprio antipasto di Tour de France. Una startlist di qualità strepitosa, forse la migliore da una decina di anni a questa parte per il Giro di Catalogna, breve corsa a tappe in terra spagnola giunta alla novantanovesima edizione che prenderà il via domani. Ci sono almeno quattro o cinque contendenti per la maglia gialla in estate, c’è spazio davvero per un gran spettacolo. Sette le tappe in programma: almeno tre sono davvero ...

Giro di Catalogna 2019 - un anticipo di Tour de France con Froome - Bardet e Mas. Anche Valverde e Simon Yates tra le stelle : Un vero e proprio antipasto di Tour de France. Una startlist di qualità strepitosa, forse la migliore da una decina di anni a questa parte per il Giro di Catalogna, breve corsa a tappe in terra spagnola giunta alla novantanovesima edizione che prenderà il via domani. Ci sono almeno quattro o cinque contendenti per la maglia gialla in estate, c’è spazio davvero per un gran spettacolo. Sette le tappe in programma: almeno tre sono davvero ...

Ciclismo - Fabio Aru riparte dal Giro di Catalogna : “Ho voglia di fare bene - sto meglio dopo il ritiro alla Parigi-Nizza” : Fabio Aru ci riprova ed è pronto per tornare in sella dopo essersi ritirato alla Parigi-Nizza. Il Cavaliere dei Quattro Mori aveva abbandonato la corsa a tappe in terra francese lo scorso 12 marzo a causa di un senso di nausea e di debolezza ma non molla e si rilancia, lo vedremo all’opera durante la Vuelta Catalunya che scatterà il prossimo 25 marzo e si concluderà il 31 marzo. La corsa a tappe in terra iberica è molto ostica ed è il modo ...

Giro di Catalogna 2019 : la startlist ed i partecipanti. Presenti Alejandro Valverde e Chris Froome : Dal 25 al 31 marzo si correrà la 99ma edizione del Giro di Catalogna, breve corsa a tappe che si svolge nell’omonima regione spagnola. Una gara che rappresenta un appuntamento importante nel percorso di avvicinamento ai grandi giri e per questo vedremo in azione molti big, pronti a testare la propria condizione su un percorso impegnativo, con sette tappe in programma, tra cui due con arrivo in salita. I riflettori saranno puntati sul campione ...

Giro di Catalogna 2019 : il percorso e le sette tappe ai raggi X. Decisivi gli arrivi in salita a Vallter 2000 e La Molina : Il Giro di Catalogna raggiunge l’edizione numero 99, che si correrà dal 25 al 31 marzo. La breve corsa a tappe che si svolge nell’omonima regione spagnola sarà anche quest’anno un importante test in vista dei grandi giri e per questo vedremo in azione molti big. Il più atteso è sicuramente Alejandro Valverde, vincitore delle ultime due edizioni e a caccia ora del tris con la maglia iridata. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le sette ...

Supercoppa di Catalogna al Girona. Barcellona ko su rigore : Barcellona, Spagna,, 6 marzo 2019 - Il Girona salza la sua prima Supercoppa di Catalogna, battendo il più accreditato Barça. Un risultato a sorpresa che però sembra allinearsi ad altre grandi squadre ...