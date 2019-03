Giovanni Toti - Silvio Berlusconi e la tragica fine di Forza Italia : "Morirà per consunzione" : "Mi dispiace vedere Forza Italia avvicinarsi verso la fine". Perché se continua così, dice Giovanni Toti in una intervista a Il Messaggero, il partito di Silvio Berlusconi è destinato a morire per "consunzione". Il governatore della Liguria analizza gli ultimi risultati elettorali: "In Lombardia, Ve

'In fumo 12 ettari di terreno' - Giovanni Toti sull'incendio a Cogoleto - : Roma, 26 mar., askanews, - 'Stiamo ancora lavorando per domare le fiamme a Cogoleto. La sala operativa della Protezione civile della Regione è rimasta aperta tutta la notte, oltre 60 unità tra Vigili ...

Giovanni Toti : 'Tregua per le europee ma la Lega deve capire se il governo è sostenibile' : Il fatto che alcune di queste siano stati costretti a ingoiarle non cambia la loro politica, ed è difficile non pensare male: dietro il no alla Tav c 'è una visione di Paese contraria a quel che ...

Giovanni Toti : "Tregua per le europee ma la Lega deve capire se il governo è sostenibile" : "Qualsiasi sia l'escamotage ideato per rimandarla di un giorno, una settimana o a dopo il 26 maggio, una decisione definitiva sulla Tav prima o poi andrà presa". Giovanni Toti, in una intervista a Il Corriere della Sera spiega che "non sarà una decisione qualunque, perché ormai quest'opera è diventa

Giovanni Toti - l'intervista rivelatrice : "Puro autolesionismo" - perché Salvini ha fatto dietrofront : "Puro autolesionismo". l'intervista di Giovanni Toti alla Stampa sulla Tav è rivelatrice del dietrofront di Matteo Salvini. Dopo l'apertura del leader della Lega al fronte del No rappresentato dal M5s, il governatore della Liguria esprime tutta la delusione del Nord e del mondo produttivo. "Mettiamo

Giovanni Toti : "Lo stop è puro autolesionismo. Salvini adesso deve mediare" : «Mettiamola così: mi pare quantomeno bizzarro congelare un'opera come la Tav in un momento in cui l'economia europea sta tornando in crisi. Bisognerebbe fare l'esatto opposto e gli amici della Lega lo sanno perfettamente…». Giovanni Toti, presidente della Liguria, anima critica di Forza Italia, si ...

Giovanni Toti : "Troppi intoccabili in Forza Italia - così regaliamo i moderati alla Lega" : Il centrodestra se vuole avere un futuro deve passare per una rifondazione di Forza Italia e dovrà essere "composto da due gambe, una è quella di Matteo Salvini, l'altra quella di un partito moderato, che però capisca una volta per tutte che dopo il 4 marzo il mondo è cambiato". Parola di Giovanni T

Giovanni Toti lascia Forza Italia : il suo nuovo partito sarà "satellite" della Lega : Giovanni Toti dice addio a Silvio Berlusconi e a Forza Italia. Il suo progetto è costruire un partito satellite della Lega di Matteo Salvini. Ai primi di marzo, il governatore della Liguria, secondo alcune fonti riportate da il Giornale, si prepara a lanciare la "lista civica arancione" (colore già