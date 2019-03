Germania | il 2018 l’anno più caldo degli ultimi 138 anni

meteoweb.eu

Lo scorso anno è stato il più caldo in Germania da quando hanno avuto inizio le rilevazioni delle temperature da parte del servizio meteorologico nazionale, 138 anni fa: lo ha reso noto il Deutscher Wetterdienst (DWD). La media delle temperature nel 2018 ha raggiunto i +10,5°C, un nuovo record: i giorni in cui le temperature hanno toccato o superato i +30°C hanno raggiunto il numero record di 20, cioè un giorno in più del 2003. Anche il numero di giorni estivi – definiti tali quando le temperature toccano o superano i 25 gradi – ha raggiunto il record di 74, cioè 12 giorni in più rispetto al 2003.

