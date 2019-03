Gas e luce | bolletta meno cara

Bollette - da aprile scendono le tariffe di luce e Gas : scendono le tariffe per le Bollette di luce e gas: l'Arera, l'Autorità di regolazione per l’Energia reti e ambiente, ha annunciato che da aprile ci sarà una diminuzione del 9,9% sul gas e dell'8,5% sull'energia elettrica. Il calo delle tariffe dipende soprattutto dalla contrazione dei prezzi delle materie prime.Continua a leggere

Bollette meno salate dal primo aprile : Gas -9 - 9% e luce -8 - 5% : Da aprile le Bollette degli italiani saranno meno salate. In base all'ultimo aggiornamento dell'Autorità per l'energia per i clienti sul mercato tutelato, dal primo aprile le tariffe di luce e gas diminuiranno significativamente.Dopo i picchi raggiunti nel 2018, come già in parte registrato nei primi tre mesi del 2019, anche nel secondo trimestre dell'anno la famiglia tipo potrà contare su un calo delle Bollette ...

Bollette - dal 1/4 luce -8 - 5% e -9 - 9% Gas : 17.57 Sul fronte Bollette, arrivano buone notizie per i consumatori. Dal primo aprile le tariffe di luce e gas diminuiranno significativamente. Dopo i picchi raggiunti nel 2018, come già in parte registrato nei primi tre mesi del 2019, anche nel secondo trimestre dell' anno la famiglia tipo potrà contare su un calo delle Bollette dell'elettricità dell'8,5% e del gas del 9,9%. L'Autorità per l'Energia spiega che le riduzioni sono legate alla ...

Prescrizione bollette luce - Gas e acqua 2019 : addio maxi-conguagli a breve : Prescrizione bollette luce, gas e acqua 2019: addio maxi-conguagli a breve Conguaglio bolletta luce e gas, Prescrizione di 2 anni Cambiano i termini di Prescrizione delle bollette del gas a partire dal 1° gennaio 2019. Sempre nel prossimo anno, ma dal mese di marzo, toccherà anche alle bollette dell’acqua. Vengono così uniformate le scadenze della Prescrizione, come già avvenuto per le bollette della luce a marzo 2018. Lo rende noto l’Autorità ...

Bolletta luce - Gas e acqua non pagata : cosa accade ai cattivi pagatori : Bolletta luce, gas e acqua non pagata: cosa accade ai cattivi pagatori Bolletta non pagata, cosa succede cosa succede a chi non paga le bollette delle forniture energetiche? Nel peggiore dei casi, l’azienda che fornisce il servizio ne interromperà l’erogazione. Tuttavia, ciò accade solo dopo molto tempo e soltanto se si ignorano i numerosi solleciti delle compagnie. Bolletta luce, gas e acqua: dall’avviso bonario alla diffida Ogni ...

Bolletta luce e Gas : truffa controllo fasce contatore in corso - come si svolge : Bolletta luce e gas: truffa controllo fasce contatore in corso, come si svolge controllo nuovo contatore Enel, la truffa La Bolletta luce e gas porta brutti scherzi, anche sotto le Feste. E non parliamo solo di aumenti, ma anche di truffe che hanno a che fare con i contatori elettronici, con possibili conseguenze sulle bollette. A tal proposito, visto le recenti novità in fatto di contatori, si ricorda che tutti i dispositivi elettronici, a ...

Eni Gas e luce - al via progetto per sensibilizzare giovani a uso più consapevole dell'energia : Sostenibilità, energia ed efficienza: tre parole, un solo obiettivo. Quello di sensibilizzare gli studenti, appunto, a un uso più efficiente e sostenibile dell'energia. È questo l'obiettivo del ...

Fattura elettronica 2019 : bolletta luce o Gas - cosa cambia dal 2019 : Fattura elettronica 2019: bolletta luce o gas, cosa cambia dal 2019 Fattura elettronica per bolletta luce o gas, come cambia La novità della Fattura elettronica obbligatoria, che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2019, investirà anche le bollette della luce e del gas. Infatti, per le aziende che gestiscono servizi legati alle utenze non ci saranno adempimenti diversi rispetto a quello a cui dovranno adeguarsi le altre imprese. I ...

Bollette luce - Gas e acqua in ritardo : Agcom vieta la data di invio in bolletta : Bollette luce, gas e acqua in ritardo: Agcom vieta la data di invio in bolletta Bollette luce, gas o acqua arrivano in ritardo? Per questo motivo il consumatore è tenuto a pagare di più visti gli interessi moratori per i pagamenti non puntuali? Sarebbe stato più semplice inviare una data di spedizione sulla busta della bolletta, in modo tale da valutare l’effettiva responsabilità e tutelare i consumatori? A quanto pare questo, ...

